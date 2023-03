Petr Stuchlík: Jako kandidát na primátora jsem podcenil symboly i zkušenost

Zeptal jsem se i na další neúspěchy, i když v byznysu žádné velké nebyly. Snad s výjimkou investice do zakázkového krejčovství Le Premier, o něž přišel poté, co se firma dostala do potíží v době covidu. A bavili jsme se také o soukromém životě. V roce 2018 měl jako politický kandidát v životopise hrdou zmínku o tom, že žije v dlouhém a šťastném registrovaném partnerství. Ale i to je dnes jinak.