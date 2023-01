S mým „správňáctvím“ to není zas tak horké, říká lékař Tomáš Šebek

Teď má Tomáš Šebek ovšem zcela novou zkušenost. Už rok a půl je na otcovské dovolené a ještě další rok by být chtěl. Byť – jak sám říká – pouze na půl úvazku. Zkrátka si s manželkou dělí péči o jejich dvě malé děti. Jako řada mužů středního věku má také dvě už dospělé děti, na rozdíl od většiny z nich ovšem s touž manželkou.

A to prý ještě ani neměl krizi středního věku.

Tomáš Šebek prý jako kluk miloval indiány a teď v dospělosti zase cituje dalajlamu. Nás běžné smrtelníky může svým „správňáctvím“ poněkud iritovat. Ale prý to není zas tak horké. Například pravidelně v Praze běžně chodí nebo i jezdí na kole na červenou.

Zajímalo mě ovšem i to, jak vidí budoucnost technologií v medicíně. Budou naše zdraví hlídat chytré přístroje a o diagnóze, či dokonce léčbě rozhodovat umělá inteligence? Zeptal jsem se. A taky na to, proč by si dnes studenti medicíny měli volit specializaci jako neurologie, psychiatrie nebo praktické lékařství, ale určitě ne dermatologie.