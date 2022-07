Kulturák: České seriály mají utrum. Stát hází kulturu přes palubu

Co to je „lex Netflix“ a jak by pomohl domácím filmařům?

„Může to možná znít jako malá věc, ale je důležité podívat se na kontext. Bojujeme s inflací, stoupají ceny energií, takže kulturní instituce mají problém se uživit a zároveň lidi mají míň peněz, které by do kultury investovali. Šetřit musí samozřejmě i Česká televize, největší koproducent originální české tvorby, no a teď přichází toto oznámení,“ popisuje situaci Jonáš Zbořil.