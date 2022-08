Kulturák: Film o sopkách je i tajemnou výpravou do hlubin vztahu

„Strašně se mi na tom líbilo to vytržení z pohodlí, setkání s něčím, co tě opravdu masivně přesahuje. Nejlépe to pro mě vystihuje věta, která tam zazní – že miluješ to, co znáš, ale ještě více miluješ to, co neznáš a přitahuje tě to,“ myslí si Jonáš Zbořil. „Tváří v tvář těm nelidským vulkanickým silám zůstává ten film ale strašně lidský. Je pochybující, nejistý, domýšlející si a ve vztahu dvou vědců pátrá podobně jako v podzemí sopek a lávy.“