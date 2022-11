Strážci Berbrova odkazu jdou po Příhodovi, chtějí ovládnout rozhodčí

Plzeňský útočník Tomáš Chorý úmyslně praští čelem protihráče a pak si vymýšlí pohádky. Jeho úmysl vidí celá republika, jen videorozhodčí Pavel Franěk nikoli. Duch Romana Berbra z pokřiveného českého fotbalu jen tak nevyvane.

Atmosféra uvnitř českého fotbalu houstne. Sparta zvítězila v Plzni 1:0, ale celý druhý poločas měla správně odehrát v početní převaze – domácímu útočníkovi Tomáši Chorému sudí odpustili vyloučení poté, co uhodil hlavou sparťana Sörensena.

„Tomáš Chorý šel do toho souboje zákeřně, nedá se to nijak omluvit. Nejdřív jsem si přál uvěřit té jeho oficiální verzi, že ho reflektory oslepily a ztratil orientaci, ale není to prostě možné,“ je si jistý Karel Tvaroh, ještě na jaře obránce sparťanské rezervy.

„Chorý moc dobře věděl, kde je soupeř, kterého si ještě pohledem zkontroloval, a moc dobře věděl, co dělá. Za takový zákrok by si zasloužil polepšovnu, tohle do fotbalu nepatří. Tím spíš nerozumím tomu, proč VAR nezasáhl,“ nechápe Tvaroh.

Videorozhodčí Pavel Franěk hlavního sudího Dalibora Černého na prohřešek plzeňského hráče neupozornil. Hra plynula dál i s Chorým.

Jízdenky a záškodníci

Skandálů spojených s řízením ligových zápasů přibývá. Sudí chybují, mnohdy nefunguje právě spolupráce mezi VAR a hlavním rozhodčím. „Zodpovědnost za jejich výkony nese komise rozhodčích, vedená Radkem Příhodou. Ale obávám se, že kdyby měl Příhoda padnout, hrozilo by, že by nastala situace ještě mnohem horší, než je teď,“ netají se obavami z takového vývoje Luděk Mádl, fotbalový expert Seznam Zpráv.

Český fotbal si prošel érou totální morální devastace, jejímž hlavním protagonistou byl svazový místopředseda Roman Berbr. Jak se ze sídla fotbalové asociace stala centrála organizovaného zločinu? Jak fungovalo tzv. jízdné? Zmizely už tyto praktiky ze Strahova? A proč hrozí, že by se tam mohly vrátit? Právě tohle klubko otázek začali tentokrát Nosiči vody rozplétat.

„Roman Berbr už sice výkonnou moc v českém fotbale nemá, ale v rámci fotbalového prostředí zůstala spousta jeho někdejších kamarádů a spolupracovníků. Mám pocit, že to silně působí na svět rozhodčích v profesionálních soutěžích. Jako kdyby fungovala jakási pátá kolona, která má znedůvěryhodnit celý proces rozhodování, nasazování rozhodčích, práci s VAR a vše další, za co zodpovídá Radek Příhoda. Působí to na mě jako záškodnická partyzánská válka na území, které už těmto lidem nepatří. Mám pocit, že to není náhoda,“ říká moderátor podcastu Jaromír Bosák.

Proč Příhoda některé sudí z berbrovské éry odstavil, ale například Proskeho, Orla či Fraňka v profesionálním fotbale ponechal? Byla to chyba? Proč v Česku, na rozdíl od jiných zemí, podezíráme sudí z toho, že své chyby dělají úmyslně? Zač si Berbr nárokoval u Slavie milion? Jak lze Adolfu Šádkovi věřit, že v Plzni dělá fotbal čistě, když ho všude provází člověk, kterého kvůli korupci ve fotbale už podruhé obžalovali? I tato témata probírají Nosiči vody v této epizodě.

Spor o Stancia

Zatímco v otázkách kolem rozhodčích a morálky panovala mezi Nosiči vody víceméně shoda, skoro se spolu rozhádali, když se na stole objevilo téma možného návratu Nica Stancia do Slavie.

Co k němu podle Luďka Mádla dává dobrý důvod a proč je Jaromír Bosák naopak zásadně proti? Jakému řešení by dal před Stanciem přednost a proč? I tohle všechno se dozvíte v nové epizodě Nosičů vody. Poslechněte si ji v přehrávači v úvodu.