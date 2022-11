Schick jako náhrada Ronalda? Manchester United potřebuje nástupce

Co bude s Ronaldem? O budoucnosti portugalské fotbalové superstar vášnivě diskutuje celý svět. Pokud United opustí, kdo by ho měl vystřídat? Nosiči vody řeší, proč by to podle mnohých nápověd mohl být Patrik Schick.

Co mají společného Patrik Schick a Cristiano Ronaldo? Oba kanonýři se v aktuální sezoně střelecky trápí. Schickův bundesligový chlebodárce Bayer Leverkusen se dokonce momentálně krčí v sestupovém pásmu, ze základní skupiny milionářské Ligy mistrů se mu nepodařilo postoupit do vyřazovací fáze a z domácího poháru ostudně vypadl s třetiligovým Elversbergem.

To v Manchesteru United sice s novým manažerem Erikem ten Hagem zřejmě našli správný směr, ale nová vize na Old Trafford se s budoucností stárnoucího portugalského forvarda podle všech signálů příliš neprotíná.

V posledních dnech se tak hojně spekuluje, že se slavný CR7 bude z Manchesteru stěhovat už po katarském MS. Kam by se mohl Ronaldo „upíchnout“ a proč by se ho mohl pokusit nahradit český reprezentační snajpr Patrik Schick – i to řeší nejnovější Nosiči vody.

Schick do Premier League?

V německém Leverkusenu není veselo. Kromě výsledkové kalamity a herní nepohody se klubové vedení nedávno uchýlilo k výměně trenéra. Na lavičku se posadil slavný španělský exfotbalista Xabi Alonso, který s trochou nadsázky dosáhl coby aktivní hráč prakticky všeho, co se dalo. Jako kouč ovšem nedisponuje tolika zkušenostmi a zatím nedokázal skomírající mužstvo probrat.

„Kromě evidentní herní nepohody Leverkusenu tu budou další trable, se kterými se musí kabina potýkat. Nedávno jsem se dočetl, že se frustrovaný Patrik Schick nechová jako pravý profesionál a že na tréninku nejde příkladem. Jedna věc je, že nemáš formu, druhá věc je, jaký máš přístup. Pravdou je, že někdy média takové věci záměrně nafukují,“ říká moderátor podcastu Jaromír Bosák.

Ve studiu panuje shoda, že i přes vydatnou kritiku by bylo až pošetilé po několika nepovedených měsících zatracovat potenciální přínos českého útočníka.

Ten by ale teoreticky mohl pod vlivem narůstajícího tlaku klub opustit. Zájemců o služby nejlepšího střelce z odloženého Eura 2020 by se totiž po starém kontinentu jistě pár našlo.

„Za poslední rok jsem spekulací na téma Schick do Premier League viděl hodně. Pokud by došlo k takovému přesunu, pak podle nejrůznějších zdrojů by ho mohl ulovit Manchester United. Spolupráce s Erikem ten Hagem, který vyznává ofenzivní a konstruktivní hru, by mohla Schickovi sednout z mnoha důvodů,“ míní Karel Tvaroh, bývalý profesionální obránce.

Nahrávat Schickovu příchodu ovšem údajně může i to, že ten Hag již naznačil, že nepůjde po největších hvězdách. Nosiči vody tak v nové epizodě řeší pro a proti takového transferu.

A nechybí ani glosa dechberoucího závěru utkání Ligy mistrů mezi Leverkusenem a Atlétikem Madrid.

V jakém stavu se nyní nachází španělský klubový fotbal? Nejen o tom uslyšíte v Nosičích vody.

Jak Luděk Mádl skautoval Arsenal

Podcast tentokrát obohacuje anglická reportáž Luďka Mádla a redakčního kolegy Jindřicha Šídla, kteří navštívili Emirates Stadium, tedy stadion Arsenalu, průběžného lídra anglické Premier League.

Jaromír Bosák a Karel Tvaroh také diskutují o výkonnostním propadu Liverpoolu a absenci Erlinga Haalanda.

Tuzemská část podcastu se zaměřila na aktuální dění ve Fortuna lize. Slavia zaujala přesvědčivým finišem ve vršovickém derby. Naváže na svou formu v klíčovém duelu v Konferenční lize proti tureckému Sivassporu? A bude to stačit na postup? Nechybí ani chvála na adresu Slovácka, které smolně padlo doma s německým Kolínem.

Nosiči vody končí tradičním sázkařským okénkem s Fortunou, které se zaměřuje na největší šlágry nadcházejícího týdne.