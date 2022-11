Ze Slavie do Barcelony. Trenérská legenda z Nou Campu zářila i v Edenu

Kdo zavítá do síně slávy slovutné FC Barcelony, nalezne důstojného pána ve slušivém klobouku a ve vzorně střiženém obleku. Je to opět Ferdinand Daučík, jeden z nejúspěšnějších trenérů katalánské chlouby.

Do Slavie Praha, do roku 1948 nejúspěšnějšího českého klubu, přišel v roce 1935, kdy si jeho 1. ČsŠK Bratislava (předchůdce Slovanu) vybojoval v kvalifikaci jako první slovenský tým v historii právo účasti v profesionální celostátní lize.

Politika do fotbalu nepatří, říká letité pravidlo. Je to ve skutečnosti jen zbožné přání. Seznam Zprávy přinášejí seriál z historie všech světových fotbalových šampionátů od roku 1930 dodnes.

A přišlo, co se od tehdejšího režimu očekávat dalo: 10. ledna 1949 zatčení, tvrdé výslechy, bití a jiné fyzické týrání, pobyt ve věznicích v Nových Zámcích a Leopoldově. K tomu se ještě přidal březnový dobrodružný útěk sestry Anny Violy do Rakouska přes ledový Dunaj na pneumatice z náklaďáku spolu s teprve dvouměsíčním synem Branislavem.

Nakonec se rodina sešla ve Vídni, musela si však počínat velmi ostražitě. Rakouská metropole byla po válce rozdělena na okupační zóny vítězných mocností, přičemž cca osmdesát procent připadalo pod správu Sovětů, kteří by neváhali vrátit uprchlíky. Cesty se rozdělily, Daučík přešel ilegálně do Itálie, kde se v původním filmovém městečku Cinecittà utvořil mezinárodní tým z utečenců maďarské a rumunské národnosti včetně příslušníků slovanských národů – FC Hungaria Roma.

Zbytek rodiny, manželka Zdenka a čtyři děti, se po odchodu hlavy rodiny do Říma dostal do Švýcarska, do bydliště nejstarší dcery Evy. Odtud s čerstvě nabytými platnými dokumenty odjela Zdenka za manželem do Itálie, pro děti se oba vrátili v červnu 1950 a z curyšského letiště nabrali směr Španělsko.