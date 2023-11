Svitková by dala přednost Haalandovi. Trpišovský podle ní potřebuje změnu

V Edenu se zrodila překvapivá výhra hostí, a to díky dvěma zásahům rychlonohého Erika Jirky. „Největší radost mi dělá fakt, že se z Plzně stal za relativně krátkou dobu tým, který se v největších zápasech nebojí riskovat, což se projevuje zejména ofenzivním pojetím hry,“ chválí Karel Tvaroh, bývalý profesionální fotbalista.„Slavia se sice dostala do vedení po krásné akci, ale v mých očích vedla spíš náhodou. Aktivní Plzeň režírovala hru, zasloužila si tři body,“ hodnotí průběh ostře sledovaného zápasu Kateřina Svitková.

Česká fotbalová reprezentantka překvapila myšlenkou, že by kouč červenobílých Jindřich Trpišovský měl pomalu přemýšlet o svém konci na slávistické lavičce. „Je to pochopitelně výborný trenér. Ale podle mě se blížíme do bodu, kdy by se měl odhodlat pro kariérní změnu. Tou nejvhodnější by pak mohl být posun k národnímu týmu, kterému by se takový kouč nesmírně hodil,“ objasňuje svůj pohled bývalá hráčka Slavie.