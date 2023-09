Od špatně vyčištěných zubů k žaludečnímu vředu. Co signalizuje zápach z úst

V ústech najdete něco mezi 800-1000 bakteriemi, a to jsou pouze ty, které už vědci objevili. A právě jejich přemnožení může vést k zápachu z úst. Jak k tomu dochází? Vcelku jednoduše – nedostatečnou hygienou se vymknou kontrole.

Není třeba zmiňovat čištění dvakrát denně, a to ráno a večer. Pokud máte dilema, zda před snídaní, anebo po ní, je to čistě na vás. Ovšem mezi jídlem a čištěním zubů by měla být 30minutová pauza, aby se pH v dutině ústní neutralizovalo, k čemuž může dopomoci třeba i mléko.