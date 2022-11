Boj za klima nastartoval pád minulého režimu. Čeká nás to dnes znovu?

Jak na boj za ochranu přírody hledí aktivisté napříč generacemi? Změnil se nějak náš pohled na ekologii za 33 let od revoluce? Odpovídá Jaromír Bláha z Hnutí Duha a členka České odnože Extinction Rebellion Veronika Holcnerová.

V pokračování naší série ODRAZ89 se tentokrát věnujeme porevolučnímu boji proti změnám klimatu a za ochranu přírody. V prvním audio rozhovoru jsme do studia posadili dva české klima-aktivisty z dvou různých generací. Jaromíra Bláhu z Hnutí Duha, který v devadesátých letech organizoval známou „blokádu Šumavy“. A Veroniku Holcnerovou, která je členkou české odnože mezinárodního klimatického hnutí Extinction Rebellion, které je mediálně známé hlavně kvůli svým nekonvenčním metodám, jako blokády silnic, narušování politických shromáždění nebo lepení se k slavným uměleckým dílům.

Co říkáte na argument, že změna společenského chování v České republice globálně vůbec nic nezmění, když největší emitteři jsou Čína, Spojené státy a další obří industriální země?

Veronika Holcnerová: To je podle mě oblíbený český argument. „My jsme tady Češi a je to vlastně úplně jedno, co budeme dělat.“ Ale Česká republika je historicky jeden z největších emitentů emisí CO2. I protože jsme byli velmi rozvinutý průmyslový stát, takže je potřeba brát v potaz i naši historickou zodpovědnost. A trochu se zamyslet, jak jsme na tom v kontextu celého světa. Například státy globálního jihu vypustily v porovnání s námi téměř nic, ale klimatická změna se jich dotýká už teď o dost víc než nás. Ti lidé tam doslova umírají na následky klimatické změny. A my Češi si tady sedíme a říkáme si „vždyť jsme úplně jedno, proč bychom se snažili, Čína vypouští mnohem víc.“

Seriál Odraz 1989 Foto: Seznam Zprávy Kam se naše země dostala 33 let po pádu komunismu? Posunul listopad 1989 Česko k lepšímu? Články, podcasty a mezigenerační rozhovory aktérů listopadové revoluce se současnou mladou generací o hodnotách sametové revoluce tehdy a dnes jsme připravili se sbírkou Paměť národa. 1. díl: Jak se (ne)učí o listopadu 1989 2. díl: Mají Češi korupci v krvi? 3. díl: Životní prostředí a klima 4. díl: Média a informace 5. díl: Školství 6. díl: Mezinárodní bezpečnost Vzpomínky pamětníků pocházejí ze sbírky Paměť národa, kterou spravuje nezisková organizace Post Bellum díky podpoře soukromých dárců. Paměť národa můžete podpořit i vy vstupem do Klubu přátel Paměti národa nebo jinak na https://podporte.pametnaroda.cz.

A co se týče emisí rozpočítaných na hlavu, tak u nás vypouštíme na osobu víc než Čína. Není pravda, že by Čína nepřišla s žádnými řešeními. Čína klimatický plán má, takže myslím si, že není dobré se na tuto problematiku dívat tímto způsobem.

I to, co teď řekl premiér Fiala na klimatické konferenci COP27, že je důležité, aby klima neřešila jenom Evropa, a on se zasadí o to, aby to tak nedopadlo, protože zbytek zemí po světě na to kašle, vnímám jako velký problém.

Jaromír Bláha: S tímto přístupem „když někdo jiný nedělá dost, tak to teda taky dělat nebudu“ jsme prostě v háji. Je potřeba přenastavit naše hodnoty chování. To přesně ten způsob, který ukazuje, že jsme ještě zatvrdlí.

Měla by se Česká republika ucházet o hostování další klimatické konference COP, která teď aktuálně teda probíhá v Egyptě?

Veronika Holcnerová: Mně je to popravdě jedno, protože já v nich nevidím velký přínos.

Jaromír Bláha: To je úplně jedno kde. Hlavně, že to bude a něco to přinese.

Třeba v Brně?

Veronika Holcnerová: Jo, klidně i v Brně.

Shodnou se tyto dvě generace na metodách a postupech, které jejich vrstevníci v boji za ochranu klimatu používají? Jak se za třiatřicet let v České republice změnil aktivismus v boji za ochranu přírody? Jaká nás čeká budoucnost, pokud se ze snižování emisí nestane jedna z hlavních priorit naší vlády? Na to i další otázky odpovídají hosté našeho rozhovoru, který si můžete poslechnout v úvodu článku, na platformě Podcasty.cz, v podcastovém modulu aplikace Seznam a nebo ve vašem oblíbeném chytači podcastů.

Jaromír Bláha (1970) Jaromír Bláha o Hnutí Duha a ochraně lesů.Video: Post Bellum - sbírka Paměť národa V roce 1989 se účastnil demonstrací v rámci „Palachova týdne“ a po 17. listopadu patřil k organizátorům studentské stávky v Brně, kde studoval veterinu.

Od začátku 90. let spolupracuje s ekologickým Hnutím Duha. Nejprve jako dobrovolník, později jako vedoucí programu na ochranu lesa.

Dnes je jedním z nejznámějších ekologických aktivistů v Česku. Přispěly k tomu především „blokády Šumavy“, kde ekologové protestovali proti kácení stromů.

Získal několik mezinárodních ocenění a především díky jeho práci získalo Hnutí Duha v roce 2014 prestižní cenu za ochranu přírody Euronatur.