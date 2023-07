Pozor na slunce. Vitamin D je ale zásadní pro lidskou psychiku

Špatná nálada nemusí mít příčinu například v nevydařením dni. Je tu ještě něco, co lidem bere chuť do života a energii. A tím je extrémní deficit vitaminu, kterým trpí většina obyvatel vyspělých zemí. Říká se mu sluneční.

Je paradoxní mluvit teď, ve vlně veder, o problému způsobeném nedostatkem slunce. Tvorba vitaminu D, který je pro lidskou psychiku zásadní, je však na slunečním záření závislá. Životní styl nás přitom před sluncem uzavřel do budov k počítačům či do podzemních garáží a fitek, a těch několik prosluněných týdnů v roce to nezachrání. Jde totiž o chronickou záležitost.