„Je mi to odporné, ale nalákal jste mě.“ Poslechněte si reakci Béma na kauzu Mazánek

Kmenta se pokoušel rozluštit šifrovanou řeč a dát ji do souvislosti s tehdejším děním kolem pražského magistrátu, dopravního podniku nebo územního plánování.

Janoušek: Já myslím, že to budu řešit já.

Bém: A přicestovala tam nějaká maorská princezna. A mě by jen zajímalo, mám nějakej papír v ruce, tak jestli to mám řešit já sám?

„Nad odposlechy jsem seděl hodiny a hodiny, řešil jsem jejich kontext, ale součástí ověřování bylo také zjistit, kdo odposlechy pořídil. Od svých zdrojů jsem věděl, že v roce 2007 Bezpečnostní informační služba prověřovala řadu lobbistů. Vedla na ně dokonce svazek s názvem SPIS. Překvapilo by mě, kdyby se Janoušek do jejich hledáčku nedostal. Problematické ale bylo, že sice BIS Janouška s Bémem poslouchala, ale s tím, co slyšela, nic nedělala,“ vypráví Kmenta v podcastu.