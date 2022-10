„Nesmíte to postavit jako korupci.“ Poslechněte si autentické odposlechy Víta Bárty

„Ještě jednu metodu, kterou jsme v ABL moc nevyužívali, vám řeknu. A jsme hloupí, že to neděláme. Dovedu si představit, že když mám opravdu extrémně zajímavého zákazníka, že na něj na dva dny nebo na týden někoho posadíme – abychom věděli, kde je, co dělá, s kým se stýká. Že provedeme výslovně infiltraci do jeho prostoru. Jsou zákazníci, u kterých tomu dám z fleku zelenou,“ je slyšet podnikatele Bártu.

„Dobře fungují například vstupenky do kina. Nesmíte to postavit jako korupci, musíte říct: mám zdarma VIP lístky do kina a tady mi jich pár zbylo, proč bych vám je nedal. I kdybyste je měli koupit. To je dobrý způsob, jak se skamarádit s klientem,“ přednáší Bárta.