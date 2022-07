10 tisíc za středočeské dítě na pražské škole. To je dobrý model, říká šéf pražské ANO

Středočeský kraj by měl Praze platit za studenty, kteří chodí na pražské střední školy. Není možné, aby se dítě s výborným prospěchem nedostalo, protože je tam středočeské dítě, říká šéf pražského hnutí ANO Ondřej Prokop, který byl hostem Ptám se já.

Ten na sebe v minulých dnech strhl pozornost slovy o tom, že Středočeši zabírají Pražanům parkovací místa.

Středočechy musíme motivovat k tomu, aby auta nechávali na okrajích Prahy. Vedle P+R parkovišť musíme ale stavět hlavně parkovací domy pro Pražany 🙏🏻⬇️

Parkování musíme řešit, je nemyslitelné, aby auta na sídlištích stála odbržděná ve 2 řadách a řidiči s nimi vzájemně posunovali pic.twitter.com/bKgW9dPSPM — Ondřej Prokop (@oprokop) July 15, 2022

„Potřebujeme zajistit, aby Pražan nebyl na druhém místě před Středočechem. Zásadní je pro mě parkování a místa na školách. Není možné, aby se pražské dítě s výborným prospěchem nedostalo na střední školu, protože je tam středočeské dítě, které ale na to školství vůbec nedoplácí. Tady je třeba urychlená diskuze o tom, že by Středočeský kraj měl pražským školám přidávat finance, abyste mohli navýšit kapacity a vešli se všichni.“

Středočeši zabírají místa na parkování

Prokop na sebe upoutal v minulých dnech pozornost hlavně na sociálních sítích, kde téma parkování v Praze otevřel snímkem aut s mimopražskou SPZ parkujících na pražských ulicích a doplnil, že lidé na sídlištích nemají kde parkovat, protože jim Středočeši zabírají místa. Lidé ho ale obratem upozornili, že SPZ nevypovídá o tom, odkud pochází majitel vozu a dojíždějící tak nelze identifikovat. A Prokop, který je dvojkou podzimní komunální kandidátky hnutí ANO, se stal terčem posměchu.

To ostatně už poněkolikáté – pozornost na sebe strhl i tweetem o sekání trávy v Praze nebo tím, když zveřejnil údajný dopis od souseda, který na svém sídlišti opsal mimopražské SPZ parkujících aut.

Včera jsem tu dával fotku, jak se ve vysoké trávě na Jižním Městě už ztrácí pejsci. Piráti, kteří mají starostu a měli by se starat, se nestarají, za celý den neozvali. Tak jsem dnes seč zařídil i z pozice opozičního zastupitele. 👍 pic.twitter.com/yPH7qdXaAr — Ondřej Prokop (@oprokop) July 18, 2022

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 – Hlavní téma voleb se bude prolínat s „celostátem“, v Praze tomu říkáme Stop zdražování. Současná koalice zdražila obyvatelům úplně všechno, vodné, stočné, svoz odpadu, MHD dokonce dvakrát. Nechceme říkat, že budeme zlevňovat, nejsme populisti a při současné inflaci je to nereálné, ale chceme zastavit zdražování.

2:00 – Nechci vyvolávat nenávist vůči Středočechům, jen jsem chtěl otevřít diskuzi, protože je tu spousta témat, která tady hnijí a nikdo se jim nevěnuje. Není to o tom, že by Středočeši nemohli do Prahy, smějí, ale musí to mít jasná pravidla. Stejně jako si jistě Středočeši nepřejí, aby jim o víkendu Pražané blokovali náměstí bez ladu a skladu. Tohle bude určitě i součástí naší kampaně.

3:00 – Budeme chtít prosadit jednotnou parkovací zónu po celé Praze a bavit se s vedením Středočeského kraje na budování parkovišť kolem Prahy. A problém budeme muset řešit i v případě středního školství, příští a přespříští rok budou ještě silnější ročníky. Je potřeba rychle komunikovat se Středočeským krajem, aby třeba dal nějaký příspěvek pražským středním školám, aby mohly najmout více učitelů, další prostory a rozšířit výuku. Nechceme Středočechům zakazovat chodit na pražské školy, ale Středočeský kraj se na tom musí podílet.

5:00 – Středočeši využívají, že u sídliště nejsou parkovací zóny, za to by ale měli zaplatit.

6:00 – Chtěl jsem téma parkování dostat do médií, možná jsem to udělal trochu nešťastně. Byl bych ale rád, abychom se teď odborně bavili, jak to vyřešit. Já jsem samozřejmě věděl, že SPZ aut se dá přenést, ale na druhou stranu, když se projdete u nás po sídlišti, je tam jen polovina aut s pražskou SPZ a neříkejte mi, že polovina aut má přenesené SPZ. To přece ukazuje nějaký trend. Mám spoustu svědectví od sousedů, lidí se sídlišť, říkají mi to babičky i maminky.

8:00 – Do Prahy dojíždí až 250 tisíc lidí denně a uznávám, že autem jezdí jen tak polovina z nich, takže polovinu aut v Praze to asi neudělá, to uznávám. Možná jsem mohl to téma otevřít chytřejším vizuálem, tohle možná svádí k tomu, že je to trochu populistické.

10:00 – Proč zveřejňujete na svých sociálních sítích dopisy od lidí, kde vám posílají seznam aut s mimopražskou SPZ? Přijde vám to v pořádku, když jsme si řekli, že to o ničem nevypovídá?

Ale vypovídá, vypovídá to o trápení, které lidé na těch sídlištích, kde žijí své životy, mají. Nemají kde zaparkovat a to částečně kvůli Středočechům.

11:00 – Potřebujeme zajistit, aby Pražan nebyl na druhém místě před Středočechem. Zásadní je pro mě parkování a místa na školách. Není možné, aby se pražské dítě s výborným prospěchem nedostalo na střední školu, protože je tam středočeské dítě, které ale na to školství vůbec nedoplácí. Tady je třeba urychlená diskuze o tom, že by Středočeský kraj měl pražským školám přidávat finance, abyste mohli navýšit kapacity a vešli se všichni.

12:00 – Středočeský kraj by měl Středočechy motivovat k tomu, aby ve svém kraji pracovali i studovali. A na ty, kteří dojíždí, by kraj měl doplácet.

14:00 – Kolik by měl kraj na studenty doplácet zatím nemám propočítané. Třeba u nás ale má Vestec smlouvu s naší základní školou a připlácí 10 tisíc korun za každé jejich dítě, které k nám na školu chodí. A to je podle mě dobrý model.

16:00 – Na sociálních sítích se v poslední době stáváte velmi často terčem posměchu za příspěvky, které uveřejňujete. Co je přesně cílem takové komunikace?

Mě to samozřejmě mrzí, byl bych rád, abychom ta témata mohli odborně diskutovat. Ale empirickým průzkumem jsem zjistil, že Twitter pro to není dobrá platforma, protože ty reakce jsou děsivé.

17:00 – Jak chcete něco odborně debatovat, když sám téma otevřete zcela neodborně fotografií, která o ničem nevypovídá a je zavádějící? Těžko lze otevírat odbornou debatu tak neodborným tweetem.

Na druhou stranu jsem rád, že díky populističtějšímu vizuálu jsem se dostal do médií. Dosáhl jsem svého cíle, protože se tomu tématu doteď nikdo nechtěl věnovat.

18:00 – Proč máte jako politik zapotřebí komunikovat na sociálních sítích tak, že se vám všichni posmívají?

Cílem není, abych byl terčem posměchu. Snažím se ta témata ukázat z jiné strany. Třeba post o vysoké trávě na pražském sídlišti, tak to je o tom, že lidem to vadí. Bojí se klíšťat. Aby mezi paneláky ve vnitrobloku nebyla posekaná tráva… Je to možná nový trend, ale lidé, kteří tam bydlí, si to nepřejí.

20:00 – A tím vy se řídíte?

Já jsem zastupitel, volený lidmi a já se jim sice snažím něco vysvětlit, ale tohle lidé říkají. V hnutí ANO jsme ještě moji komunikaci neřešili. Mým cílem není ze sebe dělat obecního šaška, možná bude třeba zvolit komunikaci trochu jinou.