V žalobě na Fica nechci ani euro, říká Čaputová

Co čeká Slovensko pod další Ficovou vládou? Co od něj můžeme čekat my? A jaké výzvy před Evropu kladou současné krize na Ukrajině a v Izraeli?

Pokud jde o pomoc Ukrajině, tam vláda avizovala ještě před volbami jiný postoj. Já jsem velmi ráda, že zatím to, co můžeme pozorovat v reálných politických krocích, tak to představuje v podstatě do velké míry kontinuitu slovenského postoje.

20:45 Paní prezidentko, pořád platí žaloba na Roberta Fica, kterou jste podala teď už na stávajícího premiéra Roberta Fica? Bylo to v průběhu předvolební kampaně. - K tomu vždy říkám, že to poslední, po čem bych chtěla sáhnout, je nějaký osobní krok. Já jsem nepodala trestní oznámení, dala jsem civilní žalobu, kvůli tomu, že bylo množství označení, která jsem považoval za absolutně nepravdivé, například o tom, že sloužím jiné moci, že jsem agentkou jiné moci, že jsem Sorosovou služkou a podobné nesmysly. A nežádám ani euro, jenom omluvu. Mrzí mě, že jsem k této osobní rovině musela přikročit. A to z jednoho jednoduchého důvodu, a to je míra, jakou se to promítalo do ohrožení nejen mně, ale i mých blízkých. - To znamená, že ta žaloba platí, nestáhla jste jí? - Je podaná. Ta přímá úměra mezi tiskovou konferencí, kde tyto narativy zaznívaly a vzápětí výhružkami, které chodily, tak toto je něco, jsou jsem považovala za nevyhnutelné na ochranu svých blízkých. - Nenabídl vám Robert Fico, že by se omluvil? - Zatím ne.