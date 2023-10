Komentář: Čaputová na „temné straně“? Ukrajina je karta v politické hře

Když, tak jako tento čtvrtek, vyjdou titulky o tom, že slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se postavila proti pokračování vojenské pomoci Ukrajině, vyvolá to na některých místech pochopitelně mrzení.

Slovenská hlava státu – ač z hlediska ústavních pravomocí stejně slabá nebo slabší ve srovnání s českým protějškem – proto nese na svých bedrech plnou tíhu politické odpovědnosti nejen za vše, co se na Slovensku stalo od května, ale také za nynější předání moci po regulérních demokratických volbách.

Pokud by Ódorova vláda s požehnáním od Čaputové v tuto chvíli přiklepla Ukrajině další balík vojenské pomoci, dala by Ficovi, který o vládě jedná s otevřeně proruskými národovci a lavírujícím Hlasem, do vyjednávání pádný argument: Čím rychlejší a hladší bude dohoda, tím dříve odstavíme od moci vládu „americké paničky“, která bez ohledu na volby dál razí proukrajinskou politiku.