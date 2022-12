Jednoduchá zkratka Nerudové funguje, Pavel by měl znervóznět, říká expert

Dnes je to přesně měsíc do prvního kola prezidentských voleb. Mezi kandidáty jsou ale už teď jasní favorité - Danuše Nerudová, Petr Pavel a expremiér Andrej Babiš. Kdo z nich má největší šanci na výhru? A jak s preferencemi zahýbá rozhodnutí Nejvyššího správního soudu?

Hostem Ptám se já byl marketér Jaroslav Poláček, který v roce 2013 stál za kampaní Karla Schwarzenberga.

Zatímco do prvního kola klání o prezidentský úřad chybí ještě několik týdnů, podle průzkumů to vypadá, že by z nich mohl vzejít „skokan roku“. Respektive skokanka - podle agentury Median měla ekonomka Danuše Nerudová v letošním květnu podporu jen 3,5 % dotazovaných. Podle průzkumu z přelomu listopadu a prosince by ale Nerudovou podpořilo 28 procent respondentů, což jí poprvé zajistilo první místo. Expremiérovi Babišovi by model přisoudil 26,5 procenta hlasů a generálu ve výslužbě Petru Pavlovi, který byl dlouhou dobu jedním z favoritů, 23,5 procenta.

Podle průzkumu by v druhém kole Nerudová dokonce mohla porazit Babiše poměrem 60:40 hlasů. Podle expertů je za dramatickým vzestupem Nerudové dobře zpracovaná kampaň a jedná se nejzajímavější moment dosavadního volebního klání.

Je ovšem otázkou, jak s dosavadními preferencemi zahýbá rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) o třech podnětech, které mohou počet kandidátů změnit. Na ten se totiž obrátili podnikatelé Karel Janeček a Karel Diviš, které ministerstvo vnitra do voleb nepustilo, protože nepředložili dostatečný počet podpisů. Zatímco Janečkově žádosti soud nevyhověl, Karel Diviš podle jeho rozhodnutí kandidovat může.

Skupina senátorů podporujících kandidáta Marka Hilšera také zpochybnila kandidaturu Denisy Rohanové opírající se o hlasy bývalých poslanců. Soud ji z boje o Hrad nakonec vyřadil.

Jak může rozhodnutí NSS zahýbat s voličskými preferencemi? Kdo vede kampaň zatím nejlépe a kdo naopak pohořel? A může ještě nějaká událost voličské preference drasticky změnit?

Sledujte rozhovor v úvodním videu nebo si ho odpoledne poslechněte ve své oblíbené podcastové aplikaci.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 - Neočekávám, že by se závod nějak změnil. Čekal jsem, že se pana Diviše rozhodne do klání Nejvyšší správní soud pustit. Nemyslím ale, že by kterýkoliv kandidát mohl do voleb nějak více zasáhnout.

2:00 - (o Danuši Nerudová, pozn. red.) Od určité doby bylo jasné, že bude jedno z těch tří jmen. Myslím, že byla divokou kartou od začátku, je jiná než standardní kandidáti, kteří tam byli. Bylo jasné, že s ní půjde příběh, který má potenciál oslovit poměrně širokou skupinu voličů, což se ukazuje. (…) U voličů funguje příběh a jednoduchá zkratka. To ona má a určitě jí to pomáhá. Nerudová není vnímaná jako rektorka, lidé si řeknou, že jde o „tu blondýnu, tu dámu“ nebo tu, co je podobná slovenské prezidentce. Tímhle krátkým příběhem jí mají velmi rychle ztotožněnou.

5:00 - Příběh toho, že kandidát startuje ještě v říjnu se zanedbatelnými preferencemi a pak postoupí do prvního kola, je něco, co důvěrně znám. Nerudová a její tým odvedli skvělou práci při shánění podpisů, objíždění republiky, při stovkách rozhovorů se spoustou lidí. Měli jistě strategii jakou skupinu oslovovat, aby vytvořili jádro voličů. Pak je to efekt sněhové koule.

6:30 - Když děláte volební kampaně, změříte si, jak velká je skupina, na kterou cílíte. My víme zhruba počty hlasů, které potřebujete, abyste se dostali do prvního kola nebo volby vyhráli. Když tu skupinu vyčerpáte, můžete růst jen do více a více nerozhodnutých voličů. Může se stát, že ta čísla, která vidíme dnes, se zastaví, ale také mohou ještě o něco více nahoru. Myslím, že výzkumy mezi Nerudovou, Pavlem a Babišem se budou ještě chvíli přetahovat.

8:00 - Petr Pavel má problém, ta kampaň musí nabrat dynamiku. Hodně to ale ovlivňují čísla z výzkumů - kdo všechno to v médiích okomentuje, to přináší pozitivní nebo negativní sentiment. Důležité je, že Median zkoumá pevnost volby voličů. Paní Nerudová i pan Pavel mají nízká čísla té pevnosti voličů, Andrej Babiš ho má vyšší. V okamžiku, kdy se začne mluvit, že Nerudová je na první pozici, vyvolá to efekt u lidí, kteří nejsou rozhodnutí, nikdo z nás totiž nechce vyhazovat hlas. - Takže mají lidé tendenci přiklonit se k silnějšímu? - Rozhodně.

10:00 - Pavel musí přijít s nějakým tématem. V době adventu se ale neotevírají velká politická témata. Musí tedy otevřít téma, ve kterém je věrohodný, uvěřitelný. On má „výhodu“, že probíhá válečný konflikt a on je kompetentním komentátorem v této oblasti. Myslím, že to využil, komentoval klíčové okamžiky, ale došlo mu, že by to neměl zneužívat a nadužívat. Válka není nic moc pozitivního.

12:00 - Umíme si změřit, na jakou skupinu funguje jaká agenda. Jsou tu voliči, kteří si váží pana generála v uniformě a jiní, kteří preferují diplomatickou roli prezidenta. Co vyhovuje jedné skupině, nemusí vyhovovat druhé.

13:00 - Babiš je nepřítel, ale Nerudová a Pavel jsou konkurenti. (…) Důležitý parametr jsou volební přesuny a určitě jim vyšlo, že Nerudová a Pavel si navzájem budou brát voliče. Všichni si ale uvědomujeme, že ten nepřítel je někde jinde a nechceme, aby se nám ti dva hlavní kandidáti do krve hádali, ale ten konkurenční vztah tam je.

14:20 - Pan Drahoš prohrál volby, protože Miloš Zeman neměl ve své oblasti konkurenci. Na druhé straně byli čtyři konkurenti. Letos to nahrává do karet Andreji Babišovi. Myslím, že se v druhém kole ukáže jeho síla, protože je hegemonem ve své oblasti. Moc nevěřím, že by nepostoupil do druhého kola. Celé se to odehraje v druhém kole.

16:00 - Půjde o to, jak si kandidáti budou vstupovat do svých bublin. (…) Potenciál na straně představitele opozice je výrazně větší. Abyste vyhrál volby, musíte část těchto voličů vzít a přetáhnout k sobě. Zjednodušeně - jedna z důležitých čar je věková hranice, jak budou volit senioři a kdo je jak úspěšný v téhle skupině. Andrej Babiš má lepší výchozí pozici a kdo ho chce porazit, musí se dostat do jeho voličského spektra a v těchto vodách zalovit.

18:30 - Myslím, že rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo Babišovi moc ublížit nemůže. Když to bude negativní, bude odvolání a to jádro voličů to neovlivní.

19:00 - Rozumím Babišovi, proč nechodí do debat. Snižuje pravděpodobnost citování některých výroků. Dnes potřebuje etablovat svoji skupinu a potřebuje čísla do druhého kola. Potom podle mě nastoupí s plnou parádou.

22:00 - Čtrnáct dnů do druhého kola není takový extrém. U senátu je to jen týden. Může se tam ještě něco udát. První týden zadává agendu a druhý týden už jen pokračuje. A když na vás někdo zaútočí? Na to radu nemám. Je třeba zvážit tu míru - jestli věc vysvětlit a šikovně zareagovat, ale tak, abych tu zprávu nerozšířil do svých voličských skupin. Bude to ostré, jsou to volby prvního řádu.

24:00 - Bude to ostrá kampaň, nelítostná. Je mi líto, že do té kampaně vstupuje pořád šedá zóna nelegálně zasílaných e-mailů a spamů. Podle českých elfů to má velký vliv. Tam to bude naprosto bez servítek a není to zanedbatelný segment kampaně.