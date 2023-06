Juchelka: Na důchody můžeme „dosypat“ třeba z dividend ČEZu

Vláda se pustila do úpravy důchodového systému. Ten je kvůli rekordním schodkům veřejných rozpočtů, strmému nárůstu výdajů na penze i současnému systému valorizací a předčasných důchodů neudržitelný. Jak by to řešila opozice?

Hostem Ptám se já v rámci speciálu Seznam Zpráv Do důchodu bez důchodu? ve čtvrtek 15. 6. na Vysoké škole ekonomické v Praze spolu s vicepremiérem a ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) byl poslanec a stínový ministr práce Aleš Juchelka (ANO).

Opoziční strany dál kritizují vládní plány na reformu penzí. Ta počítá mimo jiné se zpomalením valorizace a zpřísněním podmínek pro předčasnou penzi, což opozice opakovaně označila za ožebračování důchodců.

Podle kabinetu i většiny ekonomů jsou ale změny nevyhnutelné. Kvůli stále se prohlubujícímu deficitu na účtu důchodového pojištění nejsou současné penze pro budoucí důchodce ani celý systém dlouhodobě udržitelné.

„Mnohé země dosypávají do toho důchodového systému ze státního rozpočtu. Ten systém by měl být stabilní a předvídatelný. Teď se důchodcům mění pravidla během hry,“ říká Juchelka.

Co hnutí ANO z plánovaných změn nakonec podpoří? Kde by vzalo na udržení důchodového systému peníze? A jaká alternativní řešení má opozice připravena?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Co říkáte na plány vládní koalice s důchody? – Částečně se na tom s koalicí shodneme. Co se mi nelíbí, je forma. Koalice totiž začíná od toho ocasu, místo aby začínala od hlavy. Důchodovou reformu bychom měli vidět v širším kontextu toho, co všechno ty tři pilíře znamenají, obsahují. A až potom se dostat k jednotlivým parametrickým změnám. Zatím to jde spíše odzadu, protože jsme dva týdny zpátky v Poslanecké sněmovně řešili pouze parametrické změny, které se dotýkají současných důchodců a těch nejbližších, kteří do důchodu půjdou. A s tím mám problém. Proto říkám, že se nejedná o žádnou reformu.

2:00 Naše vláda taky určitě něco udělala. Za minulé vlády byla uzákoněna tisícovka pro starobní důchodce nad 85 let. Nebo se základní výměra podle zákona o důchodech změnila z devíti na 10 procent, aby se nerozevíraly nůžky. – Bylo tedy učiněno několik kroků, které výrazně prodražily celý systém. – Ano. Ale také vyrovnaly důchody. – Neučinily ho tím pádem dlouhodobě složitě udržitelným? – Například naposled do toho nesystémově vplula pětistovka za výchovu. – Ale já se ptala na vaši vládu, na mimořádné valorizace. – Některé nesystémové prvky tam byly, ale ne tak za naší vlády. U těch valorizací se „dodýchávalo“ to, jakým způsobem odskakovala životní úroveň těch ekonomicky aktivních.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Speciál Seznam Zpráv „Do důchodu bez důchodu?“ na VŠE v Praze.

5:00 Co z plánovaných změn podpoříte? – Možná podpoříme tuto vládu v tom, aby se šlo předčasně do důchodu ne o pět, ale o tři roky později. Také jsme schopni se bavit o 35, respektive 40 letech důchodového pojištění u předčasných důchodů. Tam je disproporce, protože už tam vznikají dva druhy starobních důchodců.

6:30 Mám problém s tím, že u předčasných důchodů je dvojí penalizace. Vadí mi druhá penalizace, kterou budu chtít pozměňovacím návrhem vypustit. A to je, že by se neměla valorizovat zásluhová část důchodu po dobu, než ten člověk dosáhne důchodového věku, to znamená 65 let. A tam dochází ke dvojí penalizaci úplně zbytečně. – Vážně zbytečně? Když vidíme ty masy lidí, které jdou do důchodu. To je přece potřeba regulovat. – Jedna třetina starobních důchodců jde teď do předčasného důchodu, to je dost. Ne že by to bylo výhodnější, ale máme stát, který je více průmyslový, než jsou okolní státy. Takže u těch lidí dochází k většímu opotřebení. A těch motivů může být víc, včetně toho, že už tu práci prostě nedávám. Takových zaměstnání může být víc, třeba řidiči nákladních aut.

8:00 K mimořádné valorizaci došlo v loňském roce velmi unikátně dvakrát, proto máme ten schodek 80 miliard. Jinak je ten důchodový systém plus minus vyrovnaný. – Až na to, že není, protože je tam ten schodek. – To, co do toho systému vpluje a vypluje, je vyrovnané. A ty mimořádné valorizace do toho daly tento zásek, což by mělo jít na vrub státního rozpočtu, protože to je unikátní situace. – A podpoříte u mimořádných valorizací změny? – U mimořádných valorizací změny podpořit nechci. Protože by měly být nahrazeny takzvaným sociálním příspěvkem, čímž vzniká další kvazisociální dávka. A já nechci ten narativ, že důchody jsou sociální dávkou, do společnosti více vštěpovat. Já nechci rozdělovat společnost. Tak, jak teď čtu v diskuzích, že na úkor starobních důchodců nebudeme mít třeba na rodičovskou.

11:00 Podpoříte zvýšení věku odchodu do důchodu? – To je otázka. Mně tam chybí možnosti rekvalifikace, změny zaměstnání, podpora zaměstnavatelů pro to, aby tam člověk mohl zůstat déle, protože už nemá takovou výkonnost.

12:00 Je něco, co se chystáte blokovat, obstruovat? Budete zase spát ve Sněmovně? Vy už máte deku, že? – Žlutou. – Budete ji vytahovat kvůli některé z těch parametrických změn? – V tuto chvíli budeme dávat pozměňovací návrhy, budeme se o tom do hloubky bavit, v rámci klubu, s koalicí. V tuto chvíli jsme otevřeni mnohým věcem, ale nejsme pro parametrické změny u těch současných starobních důchodců. Protože ten systém, by měl do budoucna být stabilní a předvídatelný.

12:30 Viděl jste schodek státního rozpočtu? Je něco takového zvládnutelné bez parametrických úprav valorizací pro stávající penzisty? – Mnohé země dosypávají do toho důchodové systému ze státního rozpočtu. – Máme mnoho oblastí, kam můžeme dosypávat. – Ano, můžeme dosypávat třeba na zbraně. – A vy byste dosypával důchodcům? – Ano. Ten systém by měl být stabilní a předvídatelný. Teď se důchodcům mění pravidla během hry.

15:00 Je fér teď vládu kritizovat, když vaše vláda nic neschválila? Měli jste to v programu a kde nic tu nic. – Každá vláda s něčím malým přispěla. Nechci se vymlouvat, ale nás potkal covid, tuto vládu válka na Ukrajině. Pojďme to posunout, každý něco vystavěl. Můžeme se na konci domluvit.

17:00 Kde byste na financování důchodů vzal peníze? Na úkor čeho? – Nechci říkat to, co tady naznačujete, že za schodek státního rozpočtu můžou pouze starobní důchody. Na něm se podílí každý. (…) Je to otázka budoucnosti na desítky let dopředu. Mně se třeba líbí, že se něco bude dít se třetím pilířem. (…) Nastavit to tak, že si každý bude moct s nějakou garancí státu sám na důchod šetřit.

18:30 Ale kde chcete vzít peníze pro stávající seniory? – Průběžný důchodový systém je až na exces se dvěma mimořádnými valorizacemi vyrovnaný. – Myslíte, že mimořádné valorizace se v příštích letech nějak rozplynou a ten deficit na důchodovém účtu tady nebude? – Já doufám, že mimořádné valorizace tady nebudou. – Ale ty důchody jsou navýšeny trvale, kde na to vezmeme? – Kde na to vezmeme? Jejku, máme státní rozpočet. Můžeme ze státního rozpočtu něco…. – To mi řekněte: co něco? – Co něco? – Ano, co něco? – No to, aby každý starobní důchodce měl svůj důchod. – Ale vy chcete něco odněkud vzít. Odkud a co? – Máme tady dividendy z ČEZu, tak je můžeme využít na ty mimořádné valorizace důchodcům.