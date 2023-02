Důchodový věk se musí zvýšit, ale ne Husákovým dětem, říká Fialova poradkyně

Čechy zřejmě ani letos nečeká lehký rok. Vláda se chce konečně pustit do ozdravení zadlužené státní kasy. Resort financí chystá úspory i zvyšování příjmů státu. Jaké daně porostou? A na čem a na kom bude stát šetřit?

Hostem Ptám se já byla hlavní ekonomka Raiffeisenbank, členka Národní ekonomické rady vlády (NERV) a poradkyně premiéra Helena Horská.

Po prezidentských volbách má kabinet Petra Fialy (ODS) dostatek prostoru na nepopulární rozpočtová opatření. Nezbytné kroky pro ozdravení veřejných financí ostatně avizoval ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už před volbami.

Státní rozpočet skončil v lednu ve schodku 6,8 miliardy korun. Je to potřetí za posledních 15 let, kdy je lednový výsledek státního rozpočtu záporný. Podle schváleného rozpočtu by měl stát letos celkově hospodařit s příjmy 1,93 bilionu korun a výdaji 2,22 bilionu korun. Deficit by měl být 295 miliard. Loni skončil rozpočet ve schodku 360,4 miliardy.

Snížení strukturálního schodku vláda označuje jako svoji prioritu. Na konkrétních návrzích teď pracuje s odborníky. Opírá se přitom zejména o doporučení Národní ekonomické rady vlády. Cílem změn a chystaných úsporných opatření je snížit strukturální schodek státního rozpočtu nejméně o 70 miliard. V rozhovoru pro Seznam Zprávy Stanjura řekl, že na expertní úrovni by se měla jednání uzavřít tento týden. S úpravami by pak chtěl kabinet přijít v průběhu jara. A ministr financí se netají tím, že daně se v Česku výrazně promění. Týkat by se to mělo například nemovitostí, živnostníků, stavebního spoření nebo alkoholu a cigaret.

Jak se vláda vyrovná s energetickou krizí a zdražováním? Jak se promění daňový mix? Na koho změny dopadnou nejvíc? A jak těžké měsíce nás doopravdy čekají?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Jak razantní opatření nás čekají? - Řekla bych, že razantní. Už jsme od pana premiéra slyšeli, že rok 2024 má být rokem, kdy státní rozpočet zchudne o 70 miliard korun. To znamená, že bude hubenější. Evidentní je, že hledat se bude muset na obou stranách rozpočtu, jak na té příjmové, tak na té výdajové. Jako ekonom bych si samozřejmě přála, aby to bylo více v neprospěch výdajů. Více škrtat na straně výdajů a méně přidávat na straně příjmů. Ale pokud chceme během takto krátkého období připravit i legislativní změny, tak budeme bohužel rádi, když to bude takzvaně fifty fifty.

2:20 S čím máme počítat, že se doopravdy stane? - To bych sama ráda věděla. My jsme byli strana ekonomických expertů. Zadání bylo předložit vládě i kontroverzní, ambiciózní plány, ze kterých politici vybírají. (…) Za mě se určitě bavíme o spotřebních daních. Nejen z hazardu, ale obecně z hříchu. To jsou asi daně, které mnohým domácnostem ani nevadí.

4:55 A co daně z nemovitosti? - Jsou to jednotky miliard korun, o kterých se tady bavíme. A přitom ta vážnější diskuze je o omezení některých daňově odečitatelných položek. (…) Za mě jsou to jenom drobné. Přitom z hlediska dopadu je významnější daň z přidané hodnoty, která by se měla měnit.

6:20 Nad některými položkami panovala shoda. Je to třeba omezení slevy na nepracujícího partnera, většinou jsou to maminky, tak aby ta výhoda nebyla tak veliká, že to většinou odrazuje maminky od toho, aby se vracely do zaměstnání. Školkovné je otázka diskuze. Stát musí nabídnout kvalitní a dostatečný rozsah služeb. Místa ve školkách nemůžeme vytvořit lusknutím prstu. Některá ta opatření mohou být tedy rozložena v čase.

11:30 Letošek je možná tím rokem, kdy je populace možná ochotná přijmout některá méně populární opatření, když budou dobře vysvětlena. Když budou lidé chápat, proč se to musí udělat. A to, že vláda chce dát do pořádku veřejné finance, může také dát do pořádku inflaci.

12:30 Bavíme se především o parametrických změnách důchodového systému. Pokud chceme udělat změny rychle, můžeme změnit parametry, ten systém těžko změníme. Určitě diskuze se je nad změnou věku pro odchod do důchodu. S tím, že se to bude týkat mladší generace, ne Husákových dětí. Já také potřeba co nejdřív udělat změnu valorizačního schématu. Bylo vidět, že systém není připraven na výrazné výkyvy v cenách. Je také potřeba se podívat na předčasné důchody. Velký příliv předčasných důchodů zatěžuje celý systém. To se právě musí změnit. – Už letos? – V ideálním případě ano.

15:00 Co výchovné, bude se snižovat? - Na to výživné mají v současné době nárok nejen matky, ale taky muži, tedy otcové. Vznikají tam určité konflikty, kdy oba rodiče žádají toto výživné. Je potřeba některé parametry změnit. Takže se budou minimálně zpřísňovat podmínky, tedy to, kdo má nárok na výživné. Je to potřeba si uvědomit, že to byl velmi rychlý způsob, jak kompenzovat velmi nízké důchody většinou důchodkyním. Nebyl to úplně nejšťastnější způsob. Dalo se přednost rychlému, ale ne úplně chytrému řešení.

21:30 Jsem opatrný optimista. Myslím si, že to nejhorší máme za sebou. Ukazují to průzkumy. Situace se stabilizovala. Už se nepropadáme, takže se můžeme pomalu odrážet ode dna. Tento rok určitě nebude jednoduchý, budou se hledat rezervy, v domácnostech i firmách. Ale není to tak, že bychom strašili recesí. Bod zvratu přichází a situace se alespoň stabilizuje. Výrazný propad ekonomiky nečekám. Některým domácnostem se v druhé polovině roku i uleví.