Propad do chudoby Čechy teprve čeká, varuje expert

V Česku už de facto neexistuje skupina, které by se nedotkla vysoká inflace a dražší energie. Nejhůř jsou na tom penzisté, hlavně osamělé seniorky. Co s tím?

Hostem Ptám se já byl ekonom a poradce premiéra Daniel Münich.

Topí jen v jedné místnosti, sprchují se tak, aby pak mohli vodu ještě využít, a stejně jim nezbývají peníze na víc než pár rohlíků. Případně hledají záchranu v potravinové bance. Takových lidí podle zjištění reportérů Seznam Zpráv v Česku přibývá.

A hrozí, že bude ještě hůř. Zástupci organizací, jako je například Charita nebo Platforma pro sociální bydlení, uvádějí, že chudnou všechny skupiny obyvatelstva. Nejhůř jsou na tom hlavně osamělé seniorky a také domácnosti samoživitelek.

Varující je, že příspěvek na bydlení, podle vlády jeden z hlavních nástrojů pro boj s chudobou, stále čerpá jen asi čtvrtina lidí, kteří na něj mají nárok. Organizace Člověk v tísni kvůli tomu rozjela sbírku, z níž se má hradit pomoc těm, kteří si nedokážou se složitou administrativou poradit sami.

Je pomoc od státu nastavená tak, aby zachytila před pádem na dno ty nejvíc ohrožené? A na co se má připravit střední třída, na kterou zdražování doléhá také čím dál citelněji?

Co v rozhovoru zaznělo?

1:05 Tady určitě platí heslo: „Jak chudí ještě k větší nouzi přišli.“ Ty skupiny lidí, o kterých jsme mluvili jako o relativně chudých, se ještě víc propadly a budou se ještě více propadávat.

2:00 To chudnutí je potřeba rozdělit. Je chudnutí tím, že přijdete o úspory, protože vám je inflace takzvaně sežere. To se týká všech, kteří mají nějaké úspory. Hlavně ze střední třídy. Kdo si spořil na důchod, tak za rok přišel o pětinu úspor. To je strašné. Lidem, kteří nemají úspory, inflace nic nevzala. V jejich případě se už jedná o tok příjmů a výdajů. To je třeba rozlišovat. Ti, co mají úspory, stále mají z čeho čerpat. Ti ostatní žijí takzvaně z ruky do pusy.

3:00 Pokud bychom chtěli nějakou obecnou definici toho, kdo je chudobou nejvíc dotčen, tak jsou to lidé, kteří žijí sami. Tedy člověk, který buď nevydělává, nebo vydělává sám. Většina těch dopadů je mnohem snáz udržitelná, když na ně vydělávají dva nebo více lidí. Takže jsou to nepracující důchodci, samoživitelky, lidé žijící single, lidé s postižením. Ta skupina je tedy heterogenní.

4:00 Cílí na tyto skupiny vláda dost? - Důchodci jsou obrovská skupina. Tam zafungovala valorizace, protože pokryla a pokrývá ty inflační nárůsty. Takže v případě domácností, kde byli dva, nebo někdo z nich mohl pracovat, se to dalo dobře udržet. A dokud se nezvedaly ceny energií, tak si žili vlastně nad poměry. Bavme se o těch ostatních skupinách. Vláda na ně myslí, cílí na ně, ale podle mého názoru je to málo. Ty částky jsou zanedbatelné vzhledem k rozpočtu i deficitu. Vláda konečně rozhodla o navýšení rodičovských příspěvků o 30 procent, ale to je v podstatě zanedbatelná částka.

6:20 Mám dvě desítky let dlouhou zkušenost s nefunkčností státní správy, která funguje docela dobře v těch dobrých časech, kdy dělá rutinní činnosti jako vyplácení důchodů a tak dále. Ale v okamžiku, kdy má připravit reformu a implementovat ji, nebo přijde krize, tak státní správa vládě moc nepomáhá. To je případ i této vlády. Nedivím se, že reakce vlády byly zmatené nebo příliš rychlé. U cíleného energetického tarifu jsme se nikam nepohnuli. Úsporný tarif končí, máme tady od příštího roku stropy. A nějak se vytratila informace, že těm nejchudším to nepomůže. Bude to i tak moc. V osvětě o využívání podpor se udělalo jen něco málo. Dostatečně to nefunguje. Ten podíl rodin, které mají na dávky nárok a využívají je, je malý.

8:30 Vláda by měla zjistit, proč to tak je. Možností je totiž několik. Jedna věc je neinformovanost obyvatel. To nejsou lidé vzdělaní, jsou mimo proud těch informací. Dále je potřeba snížit náklady o žádání o podporu a nejistotu, kolik dostanu. Bylo by záhodno udělat u těch rodin šetření a zjistit, proč si dvě třetiny z nich tu podporu neberou. To by v příštím roce pomohlo. Jediné šetření, které existuje, dělá agentura PAQ Research. Já už jsem někdy v dubnu v souvislosti s ukrajinskou krizí sepsal dlouhý seznam toho, co by si vláda měla nechat zjišťovat. Aby měla na stole každý měsíc seznam těch dopadů na české domácnosti. Ono se to týkalo i covidové doby, když se podíváme zpět, nevěděli jsme nic.

11:00 Ta data ze šetření PAQ Research jsou vlastně dostatečná na to, abychom věděli. - A proč je vláda nevyužívá? - Některé věci už jsou v platnosti, něco vejde v platnost k Novému roku, ale je to vlastně pozdě. Mělo to být o půl roku dřív, protože v těch datech je to vidět.

12:15 Takže vláda neposlouchá svůj poradní orgán? - My jsme nepolitici, kteří nemusí ty věci řešit se státním aparátem. Ono to není jednoduché, nechtěl bych být v křesle ministra, kterého ten aparát neposlouchá nebo prostě neví, o čem ministr mluví. Často vidím materiál, který z ministerstev jde, a ta kvalita není dobrá. Udělat změny je velice těžké. My jsme si zvykli ukazovat prstem na jednotlivce, ale zapomněli jsme, že špatně funguje náš stát. Náš státní aparát je strašně zastaralý. A žádná z vlád nebyla pod časovým tlakem ochotná začít ten aparát reformovat. Ani tato vláda na to nedostala čas. Až překoná všechny ty krize, tak jí zbyde tak málo času, že pochybuji, že by se do toho pustila.

14:00 Potřebuje střední a bohatá třída, aby jí vláda pomáhala? - V některých případech ano, pro překonání nějakého dočasného období, například prominutím nebo odsunutím plateb. Vzpomeňme například na covid. Ale věc číslo jedna by měla být pomoc těm nejpotřebnějším, kteří si nemohou pomoci sami. A pokud si to vláda bude schopná odškrtnout a zbydou jí peníze, pak může vymýšlet opatření, jak pomoci ostatním.

15:00 A v jakém stavu je střední třída? - Střední třída je trochu jiný případ. Pokud pro ní chce vláda něco udělat, musí podniknout protiinflační opatření. Co ničí střední třídu a co jí stahuje dolů, je, že jí to ničí často celoživotní úspory. A tady musí jít vláda ruku v ruce s Národní bankou a ty úspory ochránit. Jinak se střední třída propadne a stane se z ní nižší třída.

16:30 Obrovské snížení daně z příjmu v té situaci, ve které jsme byli, bylo extrémně nezodpovědné. A jestli má dnes vláda rozpočtové problémy, tak je to kvůli tomu. Vrátit tu situaci, tam kde byla, by bylo naprosto adekvátní.