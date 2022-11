„Netopím a sprchuju se v lavoru.“ Ti nejohroženější už víc šetřit nemohou

„Už prakticky nemáme nějakou cílovou skupinu, která by energetickou krizi nepociťovala,“ říká Barbora Bírová, ředitelka Platformy pro sociální bydlení. Zdůrazňuje, že do chudoby se propadají hlavně osamocené seniorky, které zpravidla pobírají i nižší důchod než muži.

„Roli hrají mnohé věci. Je to i o tom, jak funguje trh práce, jak se ženy zapojují do veřejného života, že nemají takový sociální kapitál, nemají kontakty, které by jim pomáhaly. A jsou klíčové i příjmy.“