„Spím pod dvěma dekami.“ Studenti si zvykají na nižší teploty na kolejích

Podle mluvčího Masarykovy univerzity (MUNI) Jiřího Sajbota jsou pokoje na kolejích momentálně vytápěné na 21 stupňů Celsia. To je v průměru o tři stupně méně než v minulých letech.

Studenti si však stěžovali, že teploty v minulých dnech klesaly i hluboko pod dvacet stupňů. Kritizovali to v příspěvcích v univerzitním webu. „Osobně jsem šetrný člověk, nikdy jsem nepřetápěla, raději jsem se vždy přioblékla a zásady úspory elektřiny dodržuji také. Večery na kolejích jsou však letos velmi nepříjemné. Když večer klesne teplota, tak člověk spí v pyžamu, teplácích, mikině, má na sobě dvoje ponožky, peřinu, a i tak se kolikrát v průběhu noci zimou vzbudí…,“ napsala jedna z diskutujících.

Velké brněnské univerzity se startem topné sezony otálely. Teplárny Brno spustily dodávky tepla do domácností v pondělí 19. září poté, co průměrná denní teplota v Brně klesla pod třináct stupňů Celsia ve dvou po sobě jdoucích dnech. Tedy jak nařizuje vyhláška.

Podle mluvčího Masarykovy univerzity začala škola topit o dva dny dřív, tedy minulou středu. I tak to bylo podle mluvčího o dva týdny dřív než v minulém roce.

Je však jisté, že tolik co loni univerzita budovy včetně kolejí vytápět nebude. „Máme spočítané, že snížením teploty o jeden stupeň ušetříme zhruba šest procent nákladů za vytápění. Ovšem neplatí to lineárně. Například období uzavření škol z důvodu koronavirové epidemie ukázalo snížení spotřeby energií pouze kolem deseti procent,“ vysvětlil Sajbot.

Student VUT Jiří Jalůvka má proto do zimních měsíců obavy, jaká řešení by univerzity navrhly, kdyby školy začaly výrazněji šetřit i s teplou vodou. „Problém by pro mě byl, kdyby třeba vyhradili určité časové rozmezí, kdy poteče teplá voda. Jsem zvyklý vracet se v pozdních hodinách a v zimě si teplou sprchu rád dopřeji,“ řekl.