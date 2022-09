Rukavice u pokladny a pauza na čaj. Firmy reagují na nařízení vlády

Největší dopad to bude mít na takzvané „bílé límečky“, neboli pracovníky v administrativě a kancelářích, kteří zpravidla u práce sedí a pracují s počítačem. Vládní nařízení umožňuje snížení teploty v kancelářích z 20 °C na 18 °C. Na stejné ochlazení si budou muset zvyknout lidé v dalších sedavých profesích – na velínech, v laboratoři, nebo při kompletování lehkého zboží, například zásilek.

„Nařízení odmítáme, považujeme je za zcela špatné a nevhodné pro zdejší klimatické podmínky. Kdo v takové teplotě nepracoval, nemůže takto rozhodnout. Povede to k vyšší nemocnosti a náklady státu budou daleko vyšší než jakýkoliv efekt s tím spojený,“ reagoval předák odborů a mimo jiné kandidát na prezidenta Josef Středula.

Vládě vytkl, že nepřipravila seriózní dopadovou studii, ale pouze se inspirovala v zemích, kde jsou zcela jiné klimatické podmínky. „Ať si každý vyzkouší, jaké je to pracovat v 16 stupních,“ dodal.

„Řidiči rozhodně nepočítají s tím, že by si jakkoliv snižovali teplotu v kabině,“ reagoval mluvčí Sdružení automobilových dopravců Martin Felix. Zapochyboval přitom nad tím, jaké úspory by tento krok přinesl.

Zástupci obchodníků mají pro podobná opatření větší pochopení. „Je dobře, že to vláda udělala, potřebujeme snižovat spotřebu ve špičce,“ říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Obchod podle něj už dva měsíce o úsporách debatuje s odbory a má recept na to, jak předejít nachlazení zaměstnanců.

„Pokladní by se měli častěji střídat, měli by měnit práci po jedné nebo dvou hodinách. Tam, kde bude potřeba, si mohou vzít teplejší oblečení. V některých prodejnách se ke vchodu může dát infrazářič, bude to levnější,“ popsal Prouza.