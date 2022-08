Kuba: Vyhláška o teplotě doma je nesmysl. Řešme, aby firmy nepropouštěly

Asociace krajů přišla s návrhy, jak zemi provést energetickou krizí. Navrhuje zastropovat ceny elektřiny a plynu, vytvořit státního obchodníka s energií, jemuž by její část firmy musely prodat, aby se pokryla spotřeba škol a nemocnic. Kabinet by měl řešit i vlastnictví energetického gigantu ČEZ.

Na to kontroval premiér Petr Fiala (ODS), že na takových krocích vláda dlouhodobě pracuje. Žádné z navrhovaných opatření podle něj nemá rychlé a jednoduché řešení. V pátek v podvečer pak Fiala na sněmovním brífinku uvedl, že je třeba směřovat k zastropování cen energií. Řešení je ale podle něj nutné dosáhnout na evropské úrovni.

„Zastropování cen energie je podle nás efektivnější než energetický bonus, protože by se vyplácelo jenom lidem nad určitou hodnotu té definované ceny energie. Zjistilo by se, že řada lidí má pořád ještě smlouvy pod cenou energie,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys předseda Asociace krajů Martin Kuba z ODS.

Vláda v pátek odpoledne oznámila, že urychleně svolá schůzku rady ministrů EU pro energetiku. Stalo se tak jen pár hodin poté, co ji k přijetí rychlých opatření na domácí i evropské úrovni vyzvala Asociace krajů. Je to to, po čem jste volali?

Je to jedna z těch věcí a já jsem rád, byť první reakce vlády byla, že o tom už týdny jednají. A najednou se objeví prohlášení pana ministra, že bude svolávat schůzku. Pokud o tom už týdny jedná, tak nechápu, proč za dvě hodiny potřebuje vydat tohle prohlášení, ale zaplať pánbůh, že se to aspoň rozhýbalo.

My jsme navrhli opatření, z nichž některá jsou na domácí úrovni, některá na evropské, a je potřeba o tom s Evropou mluvit.

Navrhujete tři základní kroky, které je podle krajů potřeba udělat. Zastropovat ceny energií, vytvořit státního obchodníka s energiemi, řešit vlastnictví ČEZu. Jak do toho zapadají kroky, které vláda představila, tedy úsporný tarif a novela energetické vyhlášky se známým požadavkem na 18 stupňů v obýváku?

Myslím, že ta vyhláška je úplně nesmyslná záležitost a nemá cenu se k ní vyjadřovat. Pro občany ČR je důležité pokusit se řešit na evropské úrovni cenu, která vzniká v těch posledních závěrných elektrárnách (tzv. závěrné elektrárny jsou pro trh zásadní. Jejich cena výroby určuje cenu na velkoobchodním trhu – pozn. red.). To by bylo opatření, které by strašně pomohlo. Udělalo to Španělsko a Portugalsko a funguje to.

Když si český občan nebude moct dojít do práce dva měsíce pro výplatu, firmy začnou padat, tak je jedno, jestli máte doma 20 nebo 19 stupňů. Martin Kuba, jihočeský hejtman (ODS)

Neumím odhadnout šanci na přijetí tohoto řešení, ale to by reálně opravdu sráželo cenu, za kterou se na burze nakupuje. Pokud cena dolů nepůjde, pak musíme hledat opatření na našem území, která můžeme dělat tak, abychom se nemuseli odpojovat od evropského energetického trhu a mohli garantovat, že nepřijdeme do sporů s minoritními akcionáři ČEZu.

Zastropování cen energie je podle nás efektivnější než energetický bonus (úsporný tarif, pozn. red.), protože by se vyplácelo jenom lidem nad určitou hodnotu té definované ceny energie. Zjistilo by se, že řada lidí má pořád ještě smlouvy pod cenou energie.

Pokud by to vláda zkombinovala s nějakou formou sektorové daně, tak by to uměla řešit velmi efektivně a nedávali bychom zbytečně peníze někomu, kdo za elektřinu platí málo.

Jak moc teď hoří pomoc firmám?

Podle mého extrémně. Především proto, že my tu trochu naivně vedeme debatu, že největší problém energetické krize je to, jestli budeme mít doma 18 a nebo 19 stupňů, ale největší problém je, pokud se otřese ekonomika. Firmy přestanou být konkurenceschopné a začnou propouštět. Když si český občan nebude moct dojít do práce dva měsíce pro výplatu, firmy začnou padat, tak je jedno, jestli máte doma 20 nebo 19 stupňů.

Vláda by měla vytipovat nejohroženější sektory, jako jsou například slévárny, pekárny apod. a garantovat ceny. Podle mého je neúnosné, aby firmy nakupovaly za 17 tisíc, v lednu možná za 20 tisíc nebo 22 tisíc.

Věříte, že se ta opatření dají stihnout tak, aby platila od ledna? Ptám se proto, že na podrobnosti o úsporném tarifu jsme čekali řadu týdnů …

To se bohužel ptáte špatně, já na tom ministerstvu nesedím. Jestli pan ministr (Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu ze STAN – pozn. red.) říká, že už to týdny řeší, tak předpokládám, že už má půlku vyřešenou a jenom doděláme zbytek.

Je třeba si přiznat, že plyn je v ruských rukou zbraní a my se nemůžeme tvářit, že tohle je volný trh. Martin Kuba, jihočeský hejtman (ODS)

Pokud na těch věcech není nic uděláno, a já se trochu bojím, že asi úplně není, tak je třeba si k tomu rychle sednout. Dnes mi volali z firem, že jim dodavatelé zastavili obchodování s plynem, dávají nabídku, která trvá jednu minutu, nikdo není schopen si nakoupit plyn, to je skutečně kolaps trhu.

Je třeba si přiznat, že plyn je v ruských rukou zbraní a my se nemůžeme tvářit, že tohle je volný trh a my jeho fungování nemůžeme ovlivnit. Trh to už dávno není.

Jak to číst politicky? Když hejtman z ODS a předseda Asociace krajů takto otevřeně vyzývá premiéra také za ODS, aby konal, už musí být skutečně hodně naštvaný …

S hejtmany jsme o tom komunikovali delší dobu, řada z nich se snažila spojit s ministry, bohužel ta situace se nijak neposouvala.