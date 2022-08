Mimořádná daň je znárodnění zisků, může to skončit arbitráží, říká právník

Úvahy o dodatečném zdanění energetických firem a bank lze přirovnat bez nadsázky ke znárodnění zisků. A to i přesto, že stát se může k požadovaným peněžním prostředkům dostat korektní, legální cestou, beze změny legislativy.

Dlouhodobé škody způsobené případnou daní nepochybně překročí jakékoli dočasné přínosy pro státní rozpočet. Pojďme se na to podívat.

jako advokát působí od roku 2008, jeho praxe v advokacii je delší 15 let

První bez legislativního zásahu státu podle stávajících pravidel, kdy ČEZ vyplatí dividendu ve výplatním poměru 100 procent, což bude pro stát vlastnící 69,8 procenta akcií znamenat příjem do státní pokladny na dividendě 35,8 mld. Kč. K tomu stát získá srážkovou daň ostatních akcionářů ve výši 2,3 mld. Kč, celkem tedy 38,1 mld. Kč.

Dílčí závěr: Stát vhodným použitím dividendové politiky získá do státního rozpočtu z ČEZ o 1,15 mld. Kč více než v případě ponechání stávajícího výplatního poměru a zavedení speciální daně.

Zisky ČEZ přitom představují zhruba tři čtvrtiny zisků dotčeného sektoru. Celkový ekonomický dopad speciální daně je tak pro státní rozpočet minimální a plyne pouze z případného zdanění ostatních energetických firem, což budou nižší jednotky miliard Kč. To nemůže nikterak nahradit rizika plynoucí z případné aplikace speciální daně, o nichž píši dále.

V případě bankovních domů už nelze daň vůbec jako „windfall tax“ označovat. Bankovní domy byly pod obrovským tlakem pandemie covid-19 a generovaly tak cca 50% zisky oproti normálu. Pokud nyní generují o zhruba 50 až 100 procent zisku navíc oproti předcházejícímu roku, pak to znamená, že zisky se normalizují na úrovně před pandemií.

Vezměme si za příklad Komerční banku a.s. Její ziskovost se vyvíjela v posledních letech takto:

Průměrný zisk KB za roky 2017 až 2022 pak činí 13,8 mld. Kč. To je stále méně, než kolik činil zisk KB v každém z předpandemických roků výše uvedených.

Dílčí závěr: Pokud hodlá vláda zavést speciální daně na zisky bankovních domů ze základu počítaného v uplynulých letech, je to obdobné, jako by restauraci bylo kladeno za vinu, že letos vydělá více než v předcházejících letech lockdownů.

V letošním roce bankovní domy pouze dohánějí sníženou ziskovost covidových let. Nejde o „nezasloužené“ nebo „nadměrné“ zisky, jde o normální provozní zisky. Zvýšené zisky, 50% až 100%, které čteme v tisku, se týkají porovnání s covidovými léty. S léty, kdy bankovní domy měly 50% ziskovost oproti normálu. Srovnání je meziroční a nereflektuje srovnání s léty před pandemií.

Zamýšlená aplikace speciální daně má zasáhnout hlavní akciové tituly na pražské burze. ČEZ, Monetu, Komerční banku, do jisté míry Erste Group Bank. Jde o veřejně obchodované společnosti, kdy je velká část investorů zahraničních.

Speciální daň dle mého názoru porušuje mezinárodní úmluvy o podpoře a ochraně investic. Nota bene, pokud by daň dosahovala výše 40 až 60 procent z „nadměrného zisku“. K tomu je zbývající zisk dále dotčen daní z příjmů právnických osob ve výši 19 procent a srážkovou daní z dividend 15 procent. Ta je v případě zahraničních subjektů dokonce 35 procent.

Například Američan investující do ČEZ by se dočkal následujícího zdanění: Předpokládejme zisk ČEZ 51,3 mld. Kč, speciální daň ve výši 15,85 mld a daň z příjmů 6,7 mld. K rozdělení pak zůstává 28,75 miliardy, přičemž dosavadní kumulativní daňové zatížení činí 56 procent. K tomu je tu daň z dividendy (v případě zahraničních investorů) ve výši 35 procent ze zisku k rozdělení.

Celkové daňové zatížení tak na našem příkladu činí pro investora 64 procent. Z „nadměrného“ zisku by reálně činilo daňové zatížení téměř 100 procent. Takovou míru zdanění již vnímám jako zásadní porušení práv akcionářů. Prakticky jde o „znárodnění“ zisku.

Nemusí se týkat jen peněz vybraných speciální daní. Může jít také o znehodnocení investice například v podobě snížené valuace akcií. Takové škody pak mohou jít do desítek miliard Kč. Vždyť jen za dobu diskuse o „windfall tax“ či „válečné dani“ klesly valuace akcií většiny dotčených subjektů zhruba o 20 procent.

Nota bene za situace, kdy je daň zcela zbytečnou, neboť jejího účelu lze docílit jinak, jak výše popsáno. A pokud zamýšlí vláda zdanit speciální daní i příjmy dotčených společností za rok 2022, pak by šlo rovněž o retroaktivní právní úpravu. Retroaktivita zákona je nepřípustná.

Dílčí závěr: Jakákoli speciální daň v zamýšleném duchu by byla v rozporu s mezinárodními úmluvami o mezinárodní podpoře a ochraně investic. Současně by dle mého názoru porušovala ústavní pořádek České republiky, konkrétně právo vlastnit majetek a právo svobodně podnikat.

Nejzávažnějším dopadem však může být snížení ratingu Česka některou z respektovaných zahraničních agentur (např. Moodys). Důsledkem může být navýšení úrokových sazeb, a tím nákladů na obsluhu státního dluhu České republiky. Tzn. zastavení přílivu zahraničních investic, případně k jejich stahování, což se už zjevně děje a je to patrné z poklesu dotčených akciových titulů v souvislosti se zamýšlenou speciální daní.

Státní dluh k dnešnímu dni činí závratných 2 707,7 mld. Kč. Zvýšení úrokové sazby o jediné procento by znamenalo každoroční náklady pro státní rozpočet ve výši 27 mld. navíc. A dále.

Dotčené firmy zřejmě, a zcela logicky, nebudou motivovány k vytváření zisku. Jednak tím může dojít ke zhoršení jejich služeb, k zacenění daně do marží (čímž budou dotčeni všichni uživatelé služeb dotčených subjektů) a také nepochybně dojde k navýšení nákladů těchto subjektů – ostatně, proč by dotčené firmy šetřily při téměř 100% zdanění čehokoli, co vydělají oproti minulosti „navíc“.