Nemoc jí vzala práci, snaží se přežít. „Jsem bez příjmu a rezerv,“ říká žena

Moderně a vkusně zařízený panelový byt na předměstí Plzně. Majitelka Markéta Hofmanová rozhodně nepůsobí jako typ samoživitelky, která by měla potřebu žádat neziskovou organizaci o finanční pomoc na zaplacení kroužku pro dceru.

Do žádosti Klubu svobodných matek napsala: „Anetka vyhrála v tomto roce pohár města Plzně v moderní gymnastice. Její půlroční školné činí 5 000 korun, ale já teď nebudu mít ani na obědy nebo učebnice. Prosím Vás o jakýkoli možný finanční prostředek. Samozřejmě doložím, co bude třeba. Zkusím zažádat úřad práce o pomoc příspěvku na dítě, bydlení, jakmile mi to zdravotní stav dovolí. Doteď jsem nic nepobírala.“

„Promiňte, momentálně nejsem v dobrém rozpoložení,“ omlouvá se v úvodu pětatřicetiletá matka osmileté dcerky na balkoně plném květin. „Doktor mi před pár hodinami oznámil, že mám nové nálezy na míše, tak to ještě vstřebávám,“ hovoří o dopolední návštěvě lékaře. „Člověk si najednou v plné míře uvědomí, že není nesmrtelný,“ dodává s trpkým úsměvem.

Osudová diagnóza

Roztroušená skleróza, kterou lékaři Markétě diagnostikovali před třemi lety, se začala výrazněji projevovat už od počátku letošního roku. Pracovní aktivitu tedy musela značně omezit. Nemoc, na kterou zatím neexistuje žádný lék nebo léčba, ji zasáhla tvrdě 14. června odpoledne.

„Cestou z práce mě přestaly poslouchat nohy. Zakopávala jsem, došla jsem na parkoviště a tam jsem si strašně rozbila hubu. Začala jsem brečet, ale ne kvůli pádu, ale kvůli tomu, že jsem necítila nohy,“ vypráví o své první velké atace, jež nevyléčitelnou nemoc provází. „Pak jsem doma hodně odpočívala, spala, jedla spoustu hořčíku a říkala si, že to bude lepší.“

Dosud zvládaly, teď jsou na dně Foto: Seznam Zprávy Samoživitelky v Česku. Seznam Zprávy nahlédly do stovek žádostí, v nichž samoživitelé popisují své příběhy, aby dostali finanční příspěvek od neziskové společnosti Klub svobodných matek na bydlení, potraviny, na obědy pro děti ve škole, na tábory, na kroužky nebo IT technologii. „Současná krize je ale bezhlavá saň, která kvůli zdražování základních životních nákladů zasahuje úplně všechny samoživitele. Drtí mladé, staré, z měst i vesnic,“ říká zakladatelka Dana Pavlousková. „Nově dostáváme žádosti o pomoc od samoživitelů, kteří situaci dosud zvládali. Tvoří zhruba třetinu,“ dodává. Některé žadatelky Seznam Zprávám své příběhy otevřeně popsaly, a vznikla tak čtyřdílná série věnovaná matkám živitelkám, které se z různých důvodů ocitly v mimořádně tíživé finanční situaci. 1. DÍL: Dělám, co můžu, ale nevyjdu 2. DÍL: Točím se v kruhu kvůli dětem a exekucím 3. DÍL: Nemoc mě dostala do kolen 4. DÍL: Vzala jsem si špatného partnera

Jenže nebylo. O týden později ji kolegyně odvezla rovnou do nemocnice. „Nemohla jsem už vůbec chodit. Držela jsem se zdi. Měla jsem postiženou celou levou stranu těla včetně obličeje, rukou a nohou. V nemocnici jsem dostávala silné dávky kortikoidů, byla jsem z toho hodně vyplašená,“ vzpomíná.

S nemocí přišly finanční problémy

Léto měla Markéta ve znamení rekonvalescence. Začala cvičit. Stálo to hodně sil a hodně slz. „Zkusila jsem jít do bazénu, ale nemohla jsem plavat. Nohy byly úplně mrtvé.“ Dostala „vytuněné berle“ a učila se znovu chodit. „Začala jsem si počítat kroky. Nejdřív jsem se dovlekla k protějšímu baráku a rozbrečela se, protože jsem nemohla dojít zpátky. Jako bych místo nohou měla hadry. Do toho dcera. Kouká na vás, bojí se a neví, co se to děje. To mi naopak dávalo sílu. Šla jsem si tedy lehnout a ještě ten večer jsem tu trasu dala dvakrát,“ popisuje boj s nepoddajným tělem po návratu z nemocnice.

Teď – koncem srpna – se už po bytě pohybuje bez problémů. Radost ze zlepšujícího se zdravotního stavu ale kalí finanční problémy. Od jara pobírá Markéta nemocenskou z polovičního úvazku práce peer konzultantky, pomáhající lidem s duševním onemocněním. „Tuto práci beru spíš jako poslání, vydělávám si hlavně focením svateb, dětí a rodin. To byl můj hlavní příjem a měla jsem z něj hezké peníze,“ říká.

Měla. Měsíce odmítá zakázky na focení svateb. „To byly celodenní akce a ta únava byla neúnosná.“ Pak přišla ataka a v ruce nedokázala udržet ani foťák.

„Byla jsem zvyklá, že mám stálý příjem a k tomu si přivydělávám focením. Najednou jsem si řekla, teď jsi v pr*eli, holčičko, jsi bez příjmů a nemáš žádnou velkou rezervu.“

Samoživitelé bez finančních úspor

Že jsou samoživitelé bez finanční rezervy, není dle dostupných dat nic neobvyklého. „Samoživitelé a samostatně žijící senioři jsou momentálně nejvíce ohrožené typy domácností. Dneska už šedesát procent samoživitelek hospodaří na nule nebo pod ní a zároveň dlouhodobější data Českého statistického úřadu ukazují, že polovina z nich nemá vygenerované žádné úspory. Nemohou si tedy dovolit nenadálý výdej,“ popisuje sociolog Daniel Prokop, zakladatel výzkumné organizace PAQ Research a člen NERVu.

Markéta momentálně pobírá 8 tisíc nemocenské, 8 tisíc invalidního důchodu a dostává od bývalého partnera výživné. „Tím pokryju náklady na bydlení, jídlo, léky a mám úplnou nulu. Když se něco zkazí, jako třeba teď na potvoru myčka a auto, myju nádobí v ruce a jezdím MHD, protože priority jsou teď jinde,“ popisuje svou finanční situaci.

„Vážné zdravotní potíže jsou jednou z příčin, které uvrhnou do dluhové pasti i velmi obezřetné lidi,“ říká Daniel Hůle, jenž se v organizaci Člověk v tísni stará o dluhové poradenství.

„Markéta zatím nevyužívá státní podporu, na kterou má pravděpodobně nárok. Určitě by měla dosáhnout na přídavek na dítě, který je na osmiletou dceru bezmála 800 korun. Vzhledem k tomu, že žije ve svém, tak příspěvek na bydlení nebude vysoký a nemá nárok na pomoc v hmotné nouzi. Možná s tou jednorázovou částkou by jí mohl pomoci úřad práce, ale to záleží na jejím majetku,“ popisuje Daniel Hůle, na jakou pomoc má Markéta nárok.

„Celý život žiju s málem. Nechodím na řasy, nehty, nenechávám si barvit hlavu, stříhám se sama. Jsem hodně šetrný člověk, vím, že dokážu ušetřit na všem. Hodně soutěžím na internetu a sociálních sítích a sem tam něco vyhraju.“ Příklady výher z poslední doby? Nákupy v potravinách, balíček z papírnictví, poukaz na parfém, vstup do bazénu nebo oblečení. „Stovkové položky, ale velmi pomůžou,“ shrnuje.

Foto: Jan Novák, Seznam Zprávy „Mám spoustu kamarádek samoživitelek a vzájemně si pomáháme,“ říká Markéta Hofmanová.

Osmiletá Anetka chodí na gymnastiku. Miluje ji, ale je to drahý kroužek. Na koupení dresu Markéta neměla, tak jí ho sama ušila. Švihadlo v obchodě za tisícovku? Ne, pořídila ho na čínském serveru za sto padesát korun.

„Vždycky najdu nějakou cestu. A hlavně furt doufám, že se vrátím do práce. Nemám to v hlavě tak, že by to nemělo jít. Prostě ne. Nepřipouštím si, že bych měla žít s osmi tisíci z invalidního důchodu,“ říká odhodlaně.

Více samoživitelů míří pod hranici chudoby Podle dat výzkumného projektu Česko 2022 – Život k nezaplacení společnosti PAQ Research s Českým rozhlasem vyplývá, že šedesáti procentům samoživitelů s dětmi po zaplacení všech měsíčních výdajů nic nezbývá nebo musí jít do minusu. Což je o 23 % víc, než tomu bylo na podzim. Více než polovině (53 %) hrozí pád do chudoby. Z průzkumu plyne, že se samoživitelům měsíční úspory ztenčily z 3 200 Kč na 660 Kč. Autor výzkumu Daniel Prokop upozorňuje, že právě skupině samoživitelů v této době hrozí zadlužení, protože mívají minimální úspory, do nichž mohou sahat.

Naštěstí, a to Markéta zdůrazňuje několikrát, má kolem sebe dobré lidi. „Když jsem byla nemohoucí, kamarádi mi venčili psa, Anetku vozili na gymnastiku, bývalý partner se zapojoval, moje rodina mi pomáhá psychicky i finančně,“ vypočítává.

„A vlastně ten dnešní den není tak blbej,“ zmíní ke konci rozhovoru. „Vždyť jsem ráno vyhrála na internetu novou aktovku a školní vybavení pro Anetku za pět tisíc. A to je dost dobrý, ne?“

Opět si našla důvod k radosti a úsměvu.