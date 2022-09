„Zbavte mě toho psychopata a já nás uživím,“ říká samoživitelka

Před pár týdny požádala Klub svobodných matek o příspěvek na jídlo pro třináctiletou dceru Melanii a čtyřletého Adama. Do žádosti napsala: „Manžel má platit od 1. 10. 2021 výživné na syna 2 700 Kč. Nezaplatil ani jednou. Podala jsem trestní oznámení, podala jsem návrh na soud o exekuční strhávání výživného z platu, zažádala jsem o výživné na nerozvedenou manželku, ale nic. Všechno to strašně trvá. Dnes večer dojíme nudle s cukrem, ale zítra opravdu nevím. Nemám už doma ani mouku, čaj, pečivo prostě opravdu nic. Vše vám mohu doložit, vyfotit ledničku. Obracím se na vás s velkou prosbou o pomoc, protože se nemám na koho jiného obrátit.“

Seznam Zprávy nahlédly do stovek žádostí, v nichž samoživitelé popisují své příběhy, aby dostali finanční příspěvek od neziskové společnosti Klub svobodných matek na bydlení, potraviny, na obědy pro děti ve škole, na tábory, na kroužky nebo IT technologii.

„Bohužel je to nastaveno tak, že bude muset požádat o nové oddlužení. Problém ale je, že přestože bude legálně pracovat, svou situaci do budoucna jen obtížně zvládne. Nezabavitelná částka jí na bydlení a výživu dětí stačit nebude.“ míní manažerka pro advokační činnost Iva Kuchyňková z Charity ČR.

Dluhy však nejsou to, co Kateřinu začalo tížit nejvíc. „Začal mě bít. Často k nám vyjížděla policie. Jelikož jsme ale manželé a on měl v bytě trvalý pobyt, mohli ho jen vykázat na pár dní, což nikdy nepomohlo a bylo to daleko horší.“