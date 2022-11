Příběhy drahoty. Sprcha v práci, topení na 15 stupňů, reagují lidé

Důchodkyně Jiřina Ireinová žije na jednom ze sídlišť v Rožnově pod Radhoštěm. Pokud si místní neřeší vytápění individuálně, spoléhají na dodávky firmy Energoaqua, sídlící v místním průmyslovém areálu. Firma od října znovu zvedla spotřebitelům ceny, gigajoule tepla vyjde na víc než 2700 korun. Je to jedna z nejvyšších cen v Česku.

A tarif i pro panelový dům, v němž bydlí paní Ireinová. „Letos už cenu tepla několikrát navyšovali. Dřív jsem platila za nájem, včetně vytápění a teplé vody, 7900 měsíčně. Prvního listopadu mně přišla záloha přes 13 tisíc korun měsíčně, což mě šokovalo. Vždyť je to skoro dvojnásobek. A není v tom započtená elektřina a plyn,“ vypráví žena.

Na cenový skok hned zareagovala. Zavolala na bytové družstvo a požádala o snížení měsíční zálohy na 10 500 korun. „Pelášila jsem na úřad práce poptat se na příspěvek na bydlení. Vyplnila jsem desítky papírů, dodala všechna potvrzení. Jsem bývalá učitelka, takže důchod nemám nejnižší. Uvidíme, jestli mi příspěvek vůbec schválí,“ přemýšlí. Na vyhodnocení bude čekat do konce listopadu.

Zálohy na elektřinu jí zatím nezvedli. Cena plynu sice poskočila asi trojnásobně, ale v domácnosti, kde se plyn využívá jen na vaření, to není až tak výrazný šok.

Ireinová patří ke skupině lidí, kteří musí domácnost utáhnout z jediného důchodu. „Snažím se nebláznit. Jsem šetřivá osoba. Mám svůj denní limit na nákupy. Takže to zvládám za cenu toho, že nemusím mít všechno, co vidím. Ale spousta lidí bojuje o poslední pětník.“

Bývalá učitelka matematiky a fyziky musí šetřit výrazně. „Už loni jsem topila jen v obýváku, který mám propojený s kuchyní. V ložnici topím, jedině když udeří krutý mráz. To si radiátor zapnu s pocitem, aby tam něco hřálo,“ vysvětluje.

Už dříve si do stropu nechala zabudovat úsporné LED osvětlení a šetří vodu třeba i při sprchování. „Ve sprše si stoupnu do lavoru a zachycenou vodu potom používám na splachování. Už ani víc šetřit nejde. Proto si můžu dovolit koupit nějaký ten rohlík,“ říká se smíchem.

Šetří proto, kde se dá. „Máme strach z toho nedoplatku a snažíme se šetřit, co nejvíc můžeme. Dáváme si pozor na to, abychom zhasínali, šetříme vodou, máme kratší sprchy,“ vyjmenovává hlavní změny v důsledku energetické krize.

Zatím také nezačali topit. „Máme doma zimu jako p.ase, ale zařekl jsem se, že nebudeme topit, dokud nebude mrznout. Chodíme doma v teplákách a v mikině. Takových 16 stupňů už je hraničních, ale dá se to vydržet,“ říká odhodlaně.

Pár měsíčně zaplatí 12 tisíc včetně energií. To se ale brzy změní. A se studiem bude náročné si na zaplacení všech účtů vydělat. „Chodím pravidelně na brigádu – tři nebo čtyři dny v týdnu. A stejně to není žádná hitparáda, nemám na konci měsíce velkou částku na účtu. Pořád to vychází tak tak,“ tvrdí Herman.