Část lidí z velkých domů se v noci bude muset obejít bez teplé vody

V pražské Zbraslavi kromě šetření s teplou vodou nastavili na zimu také maximální teplotu vytápění bytů. Přes den na 21 stupňů a v noci na 19 stupňů. „Mohli jsme si to dovolit, protože máme vlastní kotelnu, kde si to můžeme nastavit,“ uvedl Kašpar.

Fixaci na cenu plynu měli do poloviny září. S tím, že by někdo z nájemníků neměl na zaplacení, se zatím nesetkal.

Většině nájemníků však zatím neposkočí zálohy pětinásobně, protože měli dřívější zálohy nastavené s rezervou a městská firma jim v minulosti vracela tisíce na přeplatcích. „Pokud by někdo byl ve velmi špatné situaci a nemohl zaplatit, tak jeho nedoplatek uhradíme z fondu oprav, pak bychom to s danými lidmi řešili individuálně. Nicméně v našem vchodě jsou zatím platby bez problémů,“ uvedl Dalibor Konečný, člen výboru Společenství vlastníků Na Valtické 15, 16, 17.

„Zvažujeme veškeré varianty a situace, které mohou nastat. Vzhledem k tomu, že nám správu dělá bytové družstvo, individuální rozpočet splátek nastavují oni tak, aby to člověka úplně nezruinovalo. Možností, jak lidem ve složité situaci pomoct, je více. Určitě je ve hře i to, že sáhneme do fondu oprav nebo že bychom částku do fondu snížili. Řešit to ale budeme, až k situacím dojde,“ uzavřel Janák.