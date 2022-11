Až pětinásobné zdražení tepla. Lidé v petici žádají, ať padají hlavy

Část Břeclavi, stejně jako Vrbno pod Pradědem, se dostalo do potíží kvůli krachu firmy NWT. Oběma městům dodávala zemní plyn. Letos nebyla schopná ustát skokové zdražování surovin. Soud v říjnu vyhlásil její úpadek.

Teplo Břeclav tak narychlo vybíralo nového dodavatele. Ceny plynu se však odvíjejí od těch na burze. Městská firma tak v říjnu ohlásila navýšení ceny tepla z 628 korun na 3030 za jeden gigajoule. Je to zřejmě nejvyšší zdražení tepla v Česku.

Spotřebitelům se do záloh promítlo různě, podle přeplatků či nedoplatků v předešlých letech.

Jednatel Marták zdůrazňuje, že se pětinásobné zdražení týká jen závěrečných měsíců roku 2022. „Ano, pro tyto měsíce je to jedno z nejvyšších zdražení, ale cena tepla se počítá z nákladů za celý rok. Ta se bude blížit nějakým 1600 korunám za gigajoule,“ argumentoval Marták.

Městská firma po kritice avizuje, že prosincové zálohy sníží do původní výše před zdražením. Na vykrytí rozdílu chce čerpat od města bezúročnou půjčku. „Výši nemůžu předjímat. Město nám nepůjčí takříkajíc na dobrý den. Musíme k tomu připravit podklady,“ řekl Marták.

Starosta města Stanislav Pěček (ANO) pro Seznam Zprávy zopakoval, že za jednateli městské společnosti stojí. „Zatím to platí. Detailně vše probereme ve středu,“ sdělil. Radní města a členové valné hromady firmy se v ten den budou situací zabývat na společném jednání.

Pěčkův stranický kolega Marták také nevidí důvod, proč by měl v čele Tepla Břeclav skončit. „Nezavinili jsme, že firma NWT zkrachovala. Spory se vyostřily kvůli volbám a kritice opozice. I bez nich by zdražení přišlo. Lidé tady vytvořili ohromný tlak nesprávnými argumenty. Autoři petice se bijí v prsa a jen se chtějí zviditelnit,“ reagoval Marták.

Otazník visí nad cenami pro následující rok. Smlouvy s přechodným dodavatelem plynu platí jen do konce prosince. Městská firma nadále chystá výběrové řízení na nového dodavatele plynu pro nadcházející rok. Vypíše je do konce listopadu. „Jestli to bude za pět, nebo deset dní, říct nedokážu,“ reagoval Marták.