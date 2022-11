Od Ruska už ani watt. Polovina Čechů se chce odstřihnout od ruských energií

O rozhodnutí Česka od 25. října ještě důrazněji přivřít dveře uprchlíkům z Ruska a Běloruska jsme mluvili v pondělním díle podcastu 5:59. Poslechněte si, co to pro migranty z těchto zemí znamená.

Ve společnosti také zeslabují obavy, že by ukrajinští uprchlíci brali místním práci. Tohoto trendu se obává něco málo přes třetinu dotázaných (36 procent), v březnu to bylo 43 procent lidí.

Podle prezidentského kandidáta a senátora Pavla Fischera (nestr.) může ruská agrese v zimních měsících vyvolat další uprchlickou vlnu lidí, kteří zamíří do Česka. „Vláda se na to připravuje. Nejde jen o to zabezpečit místa v centrech. Je potřeba občany také poctivě informovat. Dokud bude Putin takto agresivně napadat civilní obyvatele na Ukrajině, může se stát, že během zimy k nám přijde další vlna běženců. Je to výraz zoufalství lidí, kteří už nemají kde bydlet. Je naší odpovědností jim opět nabídnout pomoc,“ sdělil v ČT šéf zahraničního výboru Senátu.