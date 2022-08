Jak Česko dostat z krize? Ptám se já vyzpovídalo Kalouska, Horskou a Buchtíka

Ptám se já opět vyrazilo mezi diváky. Na největší ekonomické výzvy pro českou pokladnu i peněženky Čechů se Marie Bastlová a Veronika Sedláčková ptaly v Kasárnách Karlín exministra financí a bývalého šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska, hlavní ekonomky Raiffeisenbank a poradkyně premiéra Fialy Heleny Horské a šéfa STEM Martina Buchtíka.

Česko se v posledních měsících potýká s jednou krizí za druhou. Po koronavirové pandemii přišla válka na Ukrajině, s ní vysoká inflace a zdražování energií i nákladů na život. Zatímco vláda slibuje pomoc všem, kteří ji potřebují, experti opakují, že nesmí zapomenout také na vyrovnávání rozpočtových schodků.

„Musíte uklidnit ty, kterým hrozí propad do chudoby – to může být až 20 % domácností. Není ale možné kompenzovat všechno všem a to je třeba jasně říci. Chudoba je relativní pocit. Skutečně chudý jsem, když mám omezený přístup k jídlu, k teplu, k oblečení, ke vzdělání nebo zdravotní péči. Pokud v té situaci nejsem, tak prostě nejsem ohrožen chudobou,“ varoval před přehnanou pomocí vlády Kalousek.

Podle něj musí vláda nejdříve zapracovat na snížení strukturálního deficitu. Ten vzniká, když stát z daní, které vybere, není schopen ufinancovat svůj chod. U nás je to každoročně asi 220 miliard korun.

S tím souhlasila i ekonomka a také členka Národní rozpočtové rady vlády (NERV) Helena Horská. „Bude třeba opustit ideologické představy o nezvyšování daní. A je třeba najít cestu, jak dostat do rozpočtu ty vymazané příjmy. Ať už je to vrácení superhrubé mzdy, nebo jiná forma,“ vysvětlila. Podle ní je reforma daňového systému nezbytná a začít by se dalo úpravou daňového základu. „Když všem zvýšíme daňový základ, jenom tak bychom byli schopni do státního rozpočtu dostat šmahem 12 miliard. A to není malá částka,“ řekla.

Vláda o zvyšování daní kvůli zdražování zatím hovořit nechce a podle šéfa STEM, sociologa Martina Buchtíka by o něm nejspíš neradi slyšeli i sami Češi. „Většina voličů předpokládá, že se jich krize nedotkne. My jsme skvělí v tom identifikovat problémy ve společnosti. Víme třeba, že chceme důchodovou reformu, ale už nechceme, aby se řešila tak, že by se zvyšovaly daně nebo odvody, nebo že by se zvyšoval věk odchodu do důchodu a podobně. Společnost v tomhle není racionální,“ řekl.

Dodal také, že lidé nemají pocit, že jim vláda pomáhá. Na druhé straně je v Česku dost lidí, kteří se cítí „nebohatí“, ačkoliv mají na domácnost slušné příjmy.

Jak zároveň šetřit státní peníze, ale pomoci těm, které rostoucí ceny a nejistota ohrožují? Daří se české vládě pomáhat efektivně a umí své kroky dostatečně vysvětlit? A co všechno Češi ještě snesou?

Záznam celého speciálu podcastu Ptám se já z Kasáren Karlín s názvem Kolik nás budou stát současné krize? si můžete pustit v úvodním videu. Jednotlivé rozhovory s Miroslavem Kalouskem, Helenou Horskou a Martinem Buchtíkem najdete na našem webu i ve všech podcastových aplikacích.