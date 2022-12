Dlužím milion, splácím, ale nemám stabilní příjem, přiznala kandidátka na Hrad

Je jedním z devíti zaregistrovaných kandidátů v letošních prezidentských volbách. Je z nich asi nejméně veřejně známá, kandiduje díky podpisům poslanců, kteří už dnes ale ve Sněmovně nesedí, a nemá zatím žádné peníze na kampaň. Čím chce přesvědčovat voliče?

Hostem Ptám se já byla kandidátka na prezidentku a prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová.

Rohanová je mezi současnými kandidáty na prezidenta rozhodně překvapením. Na rozdíl od dalších kandidátů se totiž nedalo narazit na její podpisové stánky v ulicích, protože voličské podpisy jednoduše nepotřebovala. Rozhodla se totiž opřít o hlasy poslanců – jenže těch, kteří už zákonodárci rok nejsou, protože loni na podzim mandát neobhájili, a ještě v době, kdy prezidentské volby nebyly vyhlášeny.

Ačkoliv sítem ministerstva vnitra na rozdíl třeba od Karla Janečka nebo Karla Diviše prošla, včera dorazila na Nejvyšší správní soud stížnost senátorů, kteří legitimitu vstupu Rohanové do předvolebního boje zpochybňují.

Pokud nedá soud senátorům za pravdu, pro Rohanovou to nebude první zkušenost s volebním kláním. V roce 2014 kandidovala v komunálních volbách za Úsvit přímé demokracie v Kralupech nad Vltavou a o tři roky později do Sněmovny za stranu Referendum o vystoupení z EU.

Věří, že má opravdu šanci na úspěch? A jaké má názory? A kde chce na svou kampaň sehnat peníze?

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Co říkáte na to, že skupina senátorů okolo Marka Hilšera si stěžuje na vaši kandidaturu? - Pro mě je ta situace celkem nepochopitelná. V tuto chvíli ještě nebylo zveřejněno, o co běží. Mám jen informace z tisku. A ty říkají, že jsem ty podpisy sbírala před vyhlášením voleb. Pokud by ta situace byla skutečně taková, tak ale bude muset soud posléze vyřadit i kandidáty, kteří nasbírali těch 50 tisíc podpisů a byli zaregistrováni.

1:40 Podle ústavního právníka Jana Kudrny by ten problém mohl spočívat i v tom, že jste svoji přihlášku do prezidenstkého klání odevzdala 21. října 2021. Ale mandát těch poslanců ze Sněmovny skončil 20. října 2021. - To má špatnou informaci. 21. října jsme to podali fyzicky, ale elektronicky jsme to podali 20. října ve 21:13.

2:40 To bylo asi hodně narychlo, že? - Myslím, že jsem zdůvodnila, proč jsem spěchala. - Vy jste říkala, že to bylo kvůli zdravotním problémům prezidenta Miloše Zemana. Vy jste si nevěřila, že by vám noví poslanci dali podpisy? - Věřila. Ale všichni víme, jak v tu chvíli ta situace vypadala. Prezidentské volby nejsou ze dne na den, proto jsme pak pokračovali i ve sběru občanských podpisů. Od těch jsme se pak oprostili ve stavu asi 27 tisíc podpisů, vzhledem k problémům, které jsme byli nuceni řešit s lidmi, kteří se na nás obrátili o pomoc.

3:30 Vy jste měla vazby na sociální demokraty, blízko k Janu Hamáčkovi, takže jste se rozhodla toho využít… - Ne, ne, ne. To je omyl, všichni ti lidé, jsou lidé, se kterými jsem pracovala na změnách exekučního řádu. - Všichni ne. - Říkám skoro všichni, omlouvám se.

4:30 V komunálních volbách jste v roce 2014 kandidovala za Úsvit přímé demokracie v Kralupech nad Vltavou a získala jste 159 hlasů. V roce 2017 jste kandidovala do Sněmovny za stranu Referendum o vystoupení z EU a získala jste 47 preferenčních hlasů. Kde berete po takových ziscích ambici jít do prezidenstkého klání? - A kde jí berou ostatní? To není o ambicích, to je o snaze změnit systém, pohled lidí v republice. Od té doby už uplynula obrovská spousta času. A proč bych nemohla?

5:00 A máme to brát vážně? Vy to berete vážně? - Ano, beru.

7:00 Jak chcete pojmout kampaň? - Chci zůstat taková, jaká jsem. Chci zůstat jednou z těch obyčejných lidí. To je pro mě nejdůležitější. Snažím se lidem přiblížit své vize, jak bych chtěla vést tuto zemi.

8:20 Vy jste prezidentka České asociace povinných, je to vaše zaměstnání? - Ne, asociace je zapsaný spolek, je dobrovolnický, nikdy nečerpal dotace. Nikdy jsme nežili z ničeho jiného, než z pár darů, které jsme obdrželi. Já přednáším pro různé okresní hospodářské komory jejich členům, pomáhám s problematikou exekucí.

10:00 Vy jste také v čele nadace Nadero, vybíráte dary, příspěvky, máte různé aktivity, máte tam taky odkaz na transparentní účty, na které vybíráte na projekty navázané na ukrajinské uprchlíky v Česku. Ten transparentní účet mi ale nešel dohledat, proč? - To se nemůžete ptát mě. Nadace má moje jméno. - A nejste ve vedení? - Ne, jsem jenom patronkou. Dala jsem nadaci své jméno a člověku, který v ní je, bezmezně věřím. Já si to zjistím, ani to nevím. Pro mě je to naprosto nová informace.

12:30 Kolik vám zbývá doplatit z vaší exekuce a kdy jí budete mít splacenou? - Splacenou jí budu mít ve chvíli, kdy si na ní vydělám poctivou prací. Tím, že nemám pravidelný měsíční příjem, tak je to otázkou. Zbývá tam něco kolem milionu, přes milion korun.

13:00 Co je podle vás hlavní úkol, kterému byste se hned věnovala v prezidentské funkci? - Začít sjednocovat společnost, která není svým způsobem ani rozdělená. Když se podíváme, máme ty hodnoty všichni stejné.

13:20 A co hledání kandidátů k Ústavnímu soudu? - To asi není úplně to první. Jsou velmi důležití, ale na to je potřeba mnohem větší tým odborníků, než jsem já sama. Takže bych se nejdřív zamyslela nad tím, kde ty kandidáty vyhledat. V tuto chvíli skutečně neřeknu, jaká jména by to byla. Já to nevím. Typově kandidáti jako je dnes ústavní soudce Jirsa, nesmírně si ho vážím. Dobré by bylo konzultovat tato jména se samotnými soudci, vyslechnout si názory soudcovské unie.

16:45 Kdo by byli vaši poradci? - Proč mě tlačíte k tomu, abych vám řekla jména? Já v tuto chvíli nevím, kdo by splnil všechny požadavky na funkce poradců na Hrad. - Takže na prezidentskou funkci nejste připravená? - To bych neřekla. Opravdu nebudu ty lidi jmenovat.

17:20 Chtěla byste, aby měli kandidáti do vlády čistá lustrační osvědčení? - Kandidáti do vlády? Tím máte na mysli kandidáty do Poslanecké sněmovny? - Mám na mysli ty, co sedí ve vládě, ministry. - Bylo by to asi vhodné, aby ho měli.

18:10 Jakou roli bychom měli hrát ve V4? - Takovou, jako doteď. Myslím, že jsme byli opravdu silnými partnery. Je škoda, že tu spolupráci více neposilujeme. Přijde mi, že to s covidem vyšumělo. - Co říkáte na to, jakou politiku razí vláda v Polsku, v Maďarsku? - Je otázka, jestli je to populistická politika. Podle mého názoru není, snaží se razit politiku, která dělá věci pro občana.

20:00 Je podle vás Rusko teroristický stát? - Byl tak označen a nezbývá nám nic jiného, než to označení takto přijmout.

20:20 Měl by vzniknout speciální mezinárodní tribunál pro válečné zločiny na Ukrajině? - Všechny válečné zločiny by se měly vyšetřit vždy. A jestliže jsme měli tribunál i na válečné zločiny v bývalé Jugoslávii, pak je potřeba, aby každý válečný zločin byl vyšetřen.

20:40 Jmenovala byste Michala Koudelku generálem? - Ne. Určitě máme víc lidí, kteří by si zasloužili být jmenováni generálem. Já si myslím, že celá jeho činnost za tu dobu ve mě nezakládá pocit, že by si to ten člověk zasloužil.

21:50 Nestydíte se za to, že jste před pár dny v televizním vysílání nevěděla, kdo je Karel Řehka? - Za to se omlouvám, ale úplně mi to vypadlo z hlavy.

22:20 Z jakých médií čerpáte informace? - Samozřejmě z veřejně dostupných zdrojů. Jak v odborných časopisech, na internetu, v televizi. Sleduji E15, Hospodářské noviny, iDnes. - Sledujete i média označená jako dezinformační? - Sputnik jsem nikdy nečetla, Parlamentní listy čtu, pokud je tam něco zajímavého. - A zahraniční média čtete? - Ne.

23:20 Mluvíte nějakým cizím jazykem? - Mluvím rusky a v základu anglicky, což se dá doučit.

24:00 Máte nějaký politický vzor, ze současných státníků? - Ze současných ne, mým vzorem byla a je princezna Diana. Možná by pro mě bylo velmi zajímavé setkání se švédkou premiérkou.