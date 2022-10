Kdo může ještě zahýbat prezidentskou volbou? Stropnický, míní expert

Prezidentská kampaň nabírá na obrátkách. Jak bude postupovat ve volbách, dnes prozradila pětikoalice. Ta prý do prvního kola nepodpoří žádného ze současných kandidátů. A do boje se už podruhé zapojuje senátor Pavel Fischer. Jak to s volebním kláním zahýbe?

Hostem Ptám se já byl autor několika prezidentských kampaní Jakub Hussar.

Do boje o Hrad se připravují další kandidáti – hned začátkem týdne oznámil svůj plán na účast v prezidentském klání senátor Pavel Fischer. A není to přitom žádné překvapení, Fischer totiž avizoval, že do voleb půjde znovu, už po svém neúspěšné kandidatuře v roce 2018.

Oznámení, na které se netrpělivě čeká, je ale to, zda a koho vyšle do prezidentských voleb hnutí ANO. Konkrétně, jestli má o nejvyšší ústavní funkci zájem sám bývalý premiér Andrej Babiš, případně někdo jiný z jeho týmu.

Podle dat ze sázkových kurzů se možné šance Babiše, pokud by do volebního klání vstoupil, stále více propadají. Nejlepší vyhlídky na to, stát se prezidentem, má podle nich generál Petr Pavel a roste i obliba ekonomky Danuše Nerudové. Jen nízká procenta lidí by zatím vsadila na zmiňovaného Fischera.

Kdo by měl zájem do prezidentského klání ještě vstoupit, musí přihlášku odevzdat nejpozději do 8. listopadu. Aby se voleb mohl zúčastnit, potřebuje 50 tisíc voličských podpisů, podporu 10 senátorů nebo 20 poslanců. O vítězství ale nakonec rozhodnou mimo jiné i předvolební kampaně.

Co čekat od těch letošních? A kdo má z marketingového hlediska zatím nejvíce našlápnuto?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 - Rozhodnutí pětikoalice, že nepodpoří žádného konkrétního kandidáta, jsem čekal, ale mrzí mě. Ukazuje to na nějakou konformitu, absenci odvahy ukázat prstem. Určité pohodlí a snahu distancovat se od té volby. (…) Už v minulosti můžeme vzpomenout na kandidáty jako Přemysl Sobotka, který skončil pod 2 %. Podpora od strany není katapult vpřed, Češi stranickost vnímají trochu pejorativně. Může to být i kontraproduktivní.

2:00 - Myslím, že distanc tam do jisté míry je. Hrad vykopal určité příkopy, parlament ten jelení příkop mnoho let nepřekonal. Tyhle dvě instituce se rozkližují, doufám, že ale s novým prezidentem dojde k nějakému shledání.

3:00 - Posledních deset let Hrad opanovali egocentričtí až monoteističtí vládcové. Nabubřelí seladoni, kteří rozdělovali společnost. Politizovali tu funkci, která by měla bát nadstranická. Kritizovali jednotlivé strany. Ty příkopy jsou hluboké a je třeba je zacelit. Pokud nenastoupí do volby Andrej Babiš, ty příkopy budou zasypány.

3:30 - Kdybych byl šéf kampaně Andreje Babiše, doporučil bych mu, aby to nedělal. Nikde nevychází, že by vyhrál v druhém kole. Osobně si myslím, že Andrej Babiš do volby nenastoupí. Protože by neuspěl a byla by to druhá prohra v řadě. Je to vládce, který nerad prohrává.

4:30 - Kampaně Andreje Babiše byly doteď brutálně efektivní, tvrdě prodávaly ten svůj produkt, což je Andrej Babiš, pak dlouho nic, pak je suita jeho pohůnků. Andrej Babiš se umí dobře prodat, přestože je špatně obchodovatelný artikl. Teď se ale ten piedestal zakymácel. Ty kampaně měly výtlak, ale kampaň s obytným vozem je zakymácení. Stal se z něj rozverný senior, který obráží republiku v karavanu. Je to velmi lifestylové, účinné v místě setkání. Ale v celkovém součtu myslím, že se ta kampaň minula účinkem. Myslím ale, že kapitál sbírá spíše pro možné předčasné parlamentní volby. Můžeme se tak reálně obávat jeho comebacku jako premiéra.

7:00 - Hnutí ANO nemá osobnosti. Každý, co za něco stál, od ANO utekl. Jediný, kdo by mohl zasáhnout, je Martin Stropnický, který dávno s Andrejem Babišem nepeče. Alena Schillerová, pan Havlíček a Jaroslav Faltýnek jsou takoví podřadní kádři. Nemají potřebné charisma. Prezidentská kandidatura Aleny Schillerové je pro mě naprosté sci-fi.

8:00 - Pan Stropnický hrál v Cirkusu Humberto. Je to tvář z TV Magazínu, je to charismatický herec. Proč je fenomenálně úspěšný pan Zelenský? I proto, že je vynikající rétor. Je povoláním komik a jeho vyjadřování je fenomenální. Pan Stropnický má navíc politické ostruhy, ty předpoklady by splňoval. Nikdo jiný tam není.

9:00 - Pavel Fischer to bude mít těžké, ty karty jsou už rozdané. Životopisně je ale nejvhodnější pro tu funkci, jeho elektorát si ale rozdrobila Danuše Nerudová a generál Pavel.

11:00 - Danuše Nerudová jde vytrvale v průzkumech nahoru. Vystoupala z jednotek procent a má velmi kompetentní tým. Může raketově stoupat, i když myslím, že to ve finále neklapne.

12:00 - V Česku je politika intimní věc, jsme takový Hobitín.

13:30 - Kandidát je v Česku jako jogurt, prodává se jako jiné zboží. Ty politické vize se vytrácejí. Ti kandidáti jsou představeni velmi zkratkovitě. Je to až fetišizace a je to trochu na škodu. Pod líbivým kabátkem se skrývá prozaická nahota.

16:30 - Na začátku jsem se chytal za hlavu, jak špatně vede kampaň Petr Pavel. Bylo to velmi rozpačité a myslím, že ten tým nebyl personálně vyfutrovaný. Už tam vidím obrat k lepšímu. Danuše Nerudová na to jde lidsky, apeluje na to, že je žena, může zaktivovat mladé lidi. Josef Středula se neukázal a zbytek je pod moji rozlišovací schopnost. Společně s Pavlem Fischerem jsou takoví titáni.

17:30 - Televizní debaty jsou přeceňované, sledují je lidé, kteří mají zájem o politiku a budou se jen utvrzovat ve své volbě. Přeceňované jsou také sociální sítě.

18:00 - U Petra Pavla může být problémem jeho členství v KSČ, ale i to může být cesta k nějakému očištění nás jako národa. Danuše Nerudová má velkou výhodu i nevýhodu, že je žena. Myslím, že Česko není připravené na to, aby byla prezidentkou žena. Já myslím, že my se nebudeme „opičit“ po Slovácích. Myslím, že zaskóruje ve velkých městech, ale ne na vesnicích.