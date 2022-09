Prezidentská volba: Babiš se stále více propadá, Nerudová roste

Bývalý premiér má výhodu: není člověka mezi voliči, který by neznal jeho jméno. Stále je favoritem voleb a má velkou šanci dostat se do druhého kola. Zároveň ale jako jediný z kandidátů a kandidátek silně rozděluje lidi.

Právě Babišova „schopnost“ štěpit společnost ve výsledku vede k tomu, že se vytvořila masa lidí, pro které je naprosto nepřijatelný. Ukázaly to dřívější průzkumy agentury Median, jež Seznam Zprávy také popisovaly.

V tuto chvíli tak Andrej Babiš sice stojí před šancí udržet se jako jeden z favoritů voleb, zároveň ale má takřka jistotu, že ať proti němu voliči vyšlou Petra Pavla, nebo Danuši Nerudovou, on se prezidentem nestane.

Data ze sázkových kurzů na rozdíl od průzkumů výrazně častěji odrážejí názory informovaných lidí, kteří politiku sledují nadprůměrně a kteří jsou ochotni do svého názoru investovat vlastní peníze. Kurz sázkových kanceláří potom reflektuje názory těchto sázejících. Prvním a zásadním předpokladem pro kanceláře i samotné sázející je zájem o politiku a výborná orientace v ní.

Šance podle sázek nejsou totéž co předvolební průzkumy. Přestože se obojí vyjadřuje v procentech, šance na vítězství vypočítané podle sázkových kurzů se principiálně liší od toho, co měří průzkumy. Ty většinou odhadují procentní zisk hlasů ve volbách a pracují s reprezentativními vzorky populace.

Graf níže ukazuje vývoj od letošního jara. Billboardová kampaň, kterou v dubnu expremiér spustil, se po dvou týdnech na jeho šancích nijak neodrážela. To se změnilo v květnu a začátkem června. Kampaň ale nabrala příliš dravé tempo a svou agresivitou spíš odpuzovala, což se projevuje postupným slábnutím Babišových šancí na zvolení. Ty jsou nyní nižší než před spuštěním agitace a daleko za vedoucím Petrem Pavlem.

Danuše Nerudová , profesorka ekonomie a bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně, kterou dočasně na začátku května předběhl Josef Středula , o účasti v prezidentské volbě uvažovala, ale dlouho ji nepotvrzovala – až do konce května 2022. Z vývoje jejích šancí lze usuzovat, že rostou s tím, jak roste počet lidí, kteří už znají její jméno. Zároveň na potenciální voliče nepůsobí příliš negativně, není útočná a nemá ani zátěž v komunistické minulosti.

Poté co se ve veřejném prostoru objevily úvahy, že by Andrej Babiš místo sebe do prezidentské volby nasadil jiné osobnosti ANO, se v šancích začali mírně projevovat Alena Schillerová a Karel Havlíček.