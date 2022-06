Průzkum: Finálový duel by vyhrál Pavel, Babiš je pro většinu nevolitelný

Jinými slovy ve skupinách 18–29, 30–44 a 45–59 let jsou příznivci Andreje Babiše oproti průměru zastoupeni méně. Naopak příznivci Petra Pavla více. Ve věkové skupině 60 a více let jsou příznivci Andreje Babiše zastoupeni nadprůměrně (+ 15 %).

Zároveň ale dlužno dodat, že ve spontánní otázce stále nemá přibližně polovina respondentů svého favorita či favoritku zatím vůbec. STEM/MARK proto osloveným lidem předložil seznam jmen (v červnu 2022 testováno 26 již ohlášených nebo zvažujících kandidátů, pozn. red.), ke kterým se lidé vyjadřují. Mohli uvést, koho by volili, kdo by pro ně osobně eventuálně přicházel v úvahu (kategorie volil + možná volil spojené dohromady) a koho vylučují. Kdo se aktuálně dostal na přední příčky volitelnosti, ukazuje graf výše.

„Co se týče politických osobností, významnější váhu by mělo pouze doporučení od Andreje Babiše pro voliče ANO. Nejhůře na tom je aktuálně doporučení Miloše Zemana, které ovlivní pouze 10 % voličů, a to ještě nevíme, zda pozitivním, nebo negativním směrem pro doporučovaného kandidáta. S jistou nadsázkou tak může jít i o polibek smrti. Když už nám do toho někdo ‚může mluvit‘, tak si necháme poradit od sociálního okruhu nejbližších (rodina, přátelé) – to může ovlivnit až čtvrtinu voličů.“