Regulujme kratom, cigarety prolezlé plísní také nekoupíte, říká expertka

Mluví se o tom řadu let, teď je ale Česko k dosud největší změně v oblasti drogové politiky blíž než dřív. Vládní Piráti přicházejí s návrhem na legalizaci konopí. Mají šanci uspět?

Hostem Ptám se já byla členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí Jana Michailidu (Piráti).

Stejně jako třeba v Německu a v jiných evropských zemích, se už i v Česku vážně diskutuje o legalizaci konopí. Pokud získá aktuální pirátský návrh podporu v Parlamentu, za pěstování nebo užívání marihuany by lidem už nehrozila pokuta nebo rovnou vězení.

I když se návrh ještě může změnit, jeho autoři a autorky tvrdí, že jestli začne platit, dokáže omezit černý trh s marihuanou a lépe kontrolovat, aby se k ní nedostávali mladiství a děti. To vše s výhodou dalších příjmů do státního rozpočtu plynoucích z legálního prodeje konopí.

Mimo to se tento týden dostala na veřejnost také nová výroční zpráva o nelegálních drogách v Česku. Kromě dalšího se v ní pojednává o aktuálním fenoménu: o látce kratom, původem z Asie. Ačkoliv se s ní pojí podobná rizika a účinky jako třeba s heroinem, mohou se k ní jednoduše dostat nejen dospělí, ale i děti.

Je na čase přehodnotit seznam zakázaných psychotropních látek? A skutečně by společnosti prospělo, kdyby se marihuana stala za určitých podmínek legální drogou, podobně jako alkohol nebo tabák?

Sledujte rozhovor v úvodním videu, nebo si ho odpoledne poslechněte ve své oblíbené podcastové aplikaci.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Potřebujeme teď legalizovat konopí? – Myslím si, že rozhodně. V Česku máme stále mnoho lidí, kteří jsou bezdůvodně trestaní za činy bez oběti. Ať už jsou popotahováni v přestupkovém řízení, nebo dokonce skončí ve vězení. Tohle jsou neodpustitelné zásahy do lidských životů. Jsou tam také další rizika, podporujeme ilegalitu, černý trh, na kterém nemůžeme chránit spotřebitele. Nemůžeme tam působit preventivně ani omezovat přístup dětem, mladistvým. Včera bylo pozdě.

1:50 V Německu by mohlo být rekreační užívání možné od roku 2024, ale objevují se i argumenty, že tato látka škodí zdraví… – Nic není bez rizika, stejně jako není bez rizika konzumovat cukr. – To se ale nedá srovnat. – V nějakém excesu by ta rizika mohla být srovnatelná. Samozřejmě jiným způsobem. Nicméně ta vyčíslitelnost v dopadu na zdravotnictví by byla podobná. My se v rámci té regulace chceme inspirovat mnoha zeměmi, každá k tomu přistoupila trochu jinak. Dají se z toho velmi dobře brát příklady pro to, čeho chceme dosáhnout. V oblasti zdravotní škodlivosti se chceme inspirovat Kanadou, kde se jim podařilo pomocí rozsáhlé informační kampaně a toho, jak k té regulaci bylo přistupováno přísnějším způsobem, zvýšit povědomí o možné rizikovosti užívání konopí.

3:50 Ale je na tom tak Česká republika? Ví tady dost lidí, jaká jsou rizika? – Já si právě myslím, že ne. V rámci té regulace bychom chtěli zadotovat adiktologické služby a rozjet třeba skrze Ministerstvo zdravotnictví informační kampaň. Která by byla jak cílená, tak plošná.

4:45 Adiktologické služby jsou teď dlouhodobě podfinancované, v současném systému po nich chtít, aby odváděly práci navíc, je, jak se obávám, nemožné.

5:00 A není to argument proti legalizaci? – Je to argument pro to, abychom se bili za to, aby peníze na prevenci v rozpočtu byly. Každoročně jde z rozpočtu na protidrogovou politiku na vymáhání práva 53 % a na primární prevenci 4 %.

5:50 Bohužel ta situace je dlouhotrvající. Financování adiktologických služeb je vícezdrojové a zároveň je jednoleté. Tohle všechno těm zdravotně-sociálním službám v oblasti adiktologie zhoršuje situaci. Mají problém vyplácet mzdy. Část rozpočtu jde z Úřadu vlády, kde se s valorizací mezd nepočítalo. Ty služby byly najednou v situaci, kdy buď musely udělat protiprávní jednání, tedy lidi pustit pryč, když neměly na jejich odstupné, anebo jim nezvýšit plat, což podle zákona musely. Zahájil se několikaměsíční proces s žádostí o dofinancování a nakonec se to povedlo. Ale takové boje jsou každoroční. Ubírá jim to i lidské zdroje. Každý rok.

7:50 Situace, tak jak je dnes nastavená, není udržitelná. Měli jsme tady evropský projekt, jak systém adiktologických služeb pojmout lépe. V posledních dvou letech už se začalo pracovat na centralizaci financování, ale stále je to ještě roztříštěné.

8:30 Byla bych pro to, abychom do každého dalšího zdanění psychoaktivních látek zavedli nějaké pravidlo na to, že konkrétní procento z daných vybraných daní se musí alokovat na prevenci a snižování rizik. Dnes třeba vybereme nějaká procenta na spotřební dani na alkohol, ale stát nemá vůbec žádnou povinnost cílit na prevenci konzumace alkoholu.

9:50 Drogy se berou pořád stejně, lidé mají tendenci k návykovému chování. My se můžeme pouze snažit o to, komplexně působit v oblasti duševního zdraví, aby ti lidé nespadali do rizikové závislosti, která je nebezpečnější než nějaká běžná závislost.

10:45 Jak by ta legalizace fungovala? Byla by marihuana na každém rohu? – Chápu tyto obavy. Definitivně bychom nechtěli, aby se konopí prodávalo v jakémkoli obchodě. Prodávalo by se ve specializovaných, licencovaných obchodech. Ty prodejny budou mít specifické požadavky, jak budou vypadat, třeba nebudou moct dělat zvenku reklamu na produkty. A měla by tam zůstat subsidiarita, obce by si mohly stanovit, kolik těch prodejen na svém území chtějí, jak daleko budou od školy a podobně.

12:00 Je potřeba regulovat prodej kratomu? – Ta současná situace nevyhovuje vůbec nikomu, kratom je v šedé zóně jako sběratelský předmět, na kterém je přímo napsáno, že není určen ke konzumaci. Čímž se samozřejmě prodejci chrání. To taky znamená, že skrze regulaci, která neexistuje, nemůžeme chránit dospělé uživatele. Ten koncový produkt může například obsahovat nedovolené množství těžkých kovů, pesticidů, plísní a podobně. Zároveň se můžou ke kratomu dostat děti a mladiství, což je velký problém. Regulace, kterou navrhujeme my, by postihovala jednak dostupnost dětem a mladistvým, nicméně by také postihovala kvalitu produktu. Dospělí, kteří se rozhodnou podstoupit rizika užívání kratomu, by měli být chráněni. Nikdo taky nemůže prodávat cigarety, které jsou prolezlé plísní.

14:30 Kratom je rostlinný produkt, jsou to pomleté listy, ve kterých jsou různé biologicky aktivní látky. Ty nejvíc aktivní jsou mitragynin a 7-hydroxymitragynin, což jsou látky, které se vážou na některé opioidové receptory. Někdo přirovnává kratom k heroinu. Zároveň neexistuje riziko předávkování, když si člověk dá jenom kratom. Všechna úmrtí spojená s kratomem, o kterých se ví, obsahovala kombinaci látek.

16:10 Je to návyková látka? – Definitivně. Všechno záleží na množství a jakým způsobem člověk užívá. Lidem bych určitě nedoporučovala užívat každý den. Není třeba kolem toho dělat paniku, je potřeba, aby se lidé informovali, než něco takového zkusí. Kratom se dá dělat bezpečně, stejně jako alkohol.

17:15 Jsem ráda, že se posouvá záležitost nikotinových sáčků, zároveň se stejně tak snažíme dát dohromady regulaci pro kratom. Už máme nachystané paragrafové znění, dnes jsme o tom opět hovořili na Radě vlády. Není tam jednomyslná shoda, represivní složky a některé útvary Ministerstva zdravotnictví by nějradši kratom úplně zakázaly. My už jsme si tady zákazy vyzkoušeli po desetiletí, bohužel ta efektivita není tak dobrá, jak se někdo snaží tvářit. Ti lidé, kteří kratom už užívají, zázrakem nepřestanou. Můžou se z části přesunout na černý trh nebo k nebezpečnějším látkám.