Zastavení ruského plynu je pro nás velký problém, říká Topolánek

Ceny plynu rostou vzhůru a Evropa řeší, jak se od toho ruského co nejrychleji a co nejvíce bezbolestně odtrhnout. Povede se to? A kolik nás to bude stát?

Podle českého premiéra Petra Fialy vláda sankce podporuje, požaduje ale odklad embarga do polovinu roku 2024 - nebo do chvíle, než bude navýšena kapacita ropovodů, které mohou do tuzemska tuto surovinu dopravit. Fiala už začátkem května jednal s německým kancléřem Olafem Scholzem o společném využití terminálů na zkapalněný zemní plyn (LNG), které chce německá vláda kvůli snížení energetické závislosti na Rusku vybudovat.

15:37 - Jsem přítelem cílené sociální podpory těm, kteří to potřebují. Protože někdo to musí celé zaplatit. A to jsou ti, co platí daně. (…) Zavedl bych sociální tarif. Ten by znamenal, že lidé do určitého příjmu na rodinu by dostávali jiný tarif. Což je sice netržní, ale dává to smysl.