Velké zdražení plynu přijde v roce 2023. Zálohy budou i 15 tisíc, varuje Šnobr

Česko se chystá na možné zastavení dodávek ruského plynu. Stát už na 30 % doplnil zásobníky, vláda ale potřebuje další kroky – i plné zásobníky totiž pokryjí spotřebu jen na pár měsíců. Co by to znamenalo pro každého z nás?

Hostem Ptám se já byl energetický expert a investor Michal Šnobr.

Zásobníky plynu v Česku jsou na historickém maximu. K 1. květnu jsou plné z 30 % a podle ministra průmyslu Josef Síkely by před topnou sezónou měly zásoby dosahovat k osmdesáti procentům. Plán je podle ministra jasný – včasnými nákupy zabezpečit dostatečné množství plynu a zabránit ekonomickým škodám, pokud by se zastavil tok plynu z Ruska.

Právě Česko by kvůli své závislosti na ruském plynu při možném zastavení dodávek patřilo k nejpostiženějším zemím. Ačkoliv plyn od ruského plynárenského giganta Gazprom zatím do Evropy proudí, minulý týden zastavil dodávky plynu do Polska a Bulharska.

A nejistota nad dodávkami plynu se propisuje i v cenách pro koncové zákazníky, které v posledních měsících rapidně rostou. Sněmovna má proto v plánu předložit v květnu změnu zákona, která by umožnila zavést do růstu cen energií speciální tarif pro sociálně slabé domácnosti nebo i některé firmy.

Kam až vystoupají účty za energie? A dělá vláda dost proto, aby ochránila obyvatele? Jak by fungoval český průmysl v případě zastavení dodávek plynu?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu:

Co v rozhovoru zaznělo?

01:22 - Zastavení dodávek plynu by znamenalo omezování především průmyslu, na domácnosti a kritickou infrastrukturu by to velký dopad nemělo. Pokud by se zastavil provoz v průmyslu, tak by se nám ale ten problém plíživě rozšířil a nebyl by to problém na měsíce, ale roky. V některých případech by to byla změna ze dne na den, například ve sklářství.

02:47 - Jak se na zastavení dodávek plynu připravit, není návod. V řádu měsíců a jednotek let opatření neexistují. Z krátkodobého hlediska toho vláda moc udělat nemůže. Vyměnili jsme závislost ruskou za tu německou, pokud Rusko zastaví dodávky do Německa, nic s tím neuděláme. Je možné naplnit zásobníky, ale to je řešení v řádu několika měsíců.

05:18 - Myslím, že je skoro jisté, že domácnosti a kritická infrastruktura obavy o vypnutí plynu mít nemusí. Situace kolem cen plynu v Česku je ale podle mě podceněna. Jsem přesvědčen, že na drobné spotřebitele a domácnosti, ale i firmy, ta situace dopadne v druhé polovině letošního roku a první polovině roku 2023, ať už cestou postupného zdražování standardních ceníků, nebo tím, že firmám a domácnostem, které měly fixní ceny, ty fixní ceny skončí a budou muset naskočit na aktuální ceny. A cena, kterou bude domácnost platit nejen při vyúčtování, tedy i na zálohách, může být několikanásobkem toho, co platily doposud. To znamená, že místo třeba zálohy třech tisíc měsíčně tam může skočit záloha 12–15 tisíc, a to už může být pro ně problém.

08:33 - Pětkrát dražší plyn je naprosto reálné zdražení. Je to z 90 % tvořeno cenou komodity. Jde o průběžné zdražení, které se může několikrát opakovat. Proto zdůrazňuji ten přelom roku 22/23.

09:43 - Zatím to vypadá tak, že pak už by cena růst nemusela. Problém ale je, že Gazprom a Putin mají cenu pod kontrolou.

11:14 - Co v tuto chvíli dělat? Teď spotřebitel nemůže dělat vůbec nic. Já pořád doufám, že stát má v rukávu řešení, nějakou regulaci, protože to bude pro spotřebitele a ekonomiku neúnosné. Protože v konečném důsledku tohle může být pro nás ekonomicky horší než covid. Hrozí, že ceny neustojí obchodníci s energiemi a budeme svědky krachů dalších společností, jako tomu bylo u Bohemia Energy.

13:44 - Spotřebitelé mohou spořit. Lze uspořit desítky procent, je to snížení teploty, úspory v tom pravém slova smyslu. Druhá věc je náhrada plynových kotlů nebo doplnění solárními panely. Tam ale budu nyní skeptický, protože v tuto chvíli je pro velký zájem nedostatek. Od vlády bych nyní čekal přehled, jak ušetřit, jaká dělat opatření, aby nebyly takové dopady.

16:22 - Tarif pro chudé je první vlaštovka, o které se mluví ale dlouho, takže nové to není. Brzy to ale může být nedostatečné. Propojení plynovodu Polska s Českou republikou je dlouhodobé řešení, mohlo by to být funkční ke konci této dekády, neřeší to tedy aktuální problém. Poláci budou mít sami co dělat, aby nahradili tu ztrátu plynu z Ruska.