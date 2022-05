Nerudová na hrad: Na kampaň jsem dala miliony. Sponzory neřeknu, najdete si je

Česko má dalšího zájemce o křeslo prezidenta, který jasně řekl, že se chce účastnit volebního klání. Tentokrát je to žena – bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. O její kandidatuře se spekuluje už řadu měsíců, až teď ji ale definitivně potvrdila. Co ji přesvědčilo?

Hostem Ptám se já byla ekonomka Danuše Nerudová.

Bývalá rektorka brněnské univerzity s kandidaturou dlouho váhala. V posledních měsících objížděla debaty a diskuze a že se do volby pustí, bylo stále zřejmější. Sháněla sponzory, začala pro ni pracovat PR agentura a na rozhovory s ní chodila vizážistka.

Přestože svou kandidaturu oznámila až na konci května, v Ptám se já (rozhovor byl předtočen už ve čtvrtek 26. května, pozn. red.) přiznala, že měla jasno už delší dobu a hned na jaře sestavila tým, který jí v boji o Pražský hrad pomůže. Tenhle start ji prý zatím vyšel na jednotky milionů korun a očekává, že v průběhu kampaně dosáhne na zákonem stanovený limit 40 milionů korun do prvního kola voleb.

Rozhodla jsem se kandidovat na funkci prezidentky České republiky.



Činím tak po zvážení všech pro a proti a s veškerou vážností. Potřebujeme hlavu státu, která má schopnosti a energii stát v ekonomicky nelehké době na straně lidí. Všichni si zasloužíme naději na lepší časy. pic.twitter.com/hJPuSBxE2i — Danuše Nerudová (@danusenerudova) May 31, 2022

Kdo jí na kampaň přispěje, ale zatím odmítla prozradit, vše se prý objeví na transparentním účtu. Bývalá brněnská akademička ale potvrdila jméno investora a miliardáře Jiřího Hlavenky, o jehož finanční podpoře Nerudové se spekulovalo už od konce minulého roku.

Aby do samotného volebního klání mohla vstoupit, musí Nerudová nejprve získat podporu deseti senátorů, dvaceti poslanců nebo 50 tisíc voličských podpisů. V rozhovoru přiznala, že politickou podporu zatím vyjednanou nemá a půjde cestou sběru občanských podpisů.

Už delší dobu se přitom spekuluje, koho jako svého kandidáta vyšle do prezidentské volby vládní koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), podle slov Nerudové je ale na takové spekulace brzo. „Nikdo ale neví, co bude na podzim. Je těžko teď hovořit o tom, čí kdo bude kandidát,“ řekla.

A její priority? „Chtěla bych být hlasem mladé generace. Kdo jiný by to měl být než člověk, kterému jako pedagogovi prošlo rukama několik generací mladých lidí. Jsem otevřena naslouchat, co je trápí – jako nedostupnost bydlení, manželství pro všechny nebo možnost adopce stejnopohlavními páry. To jsou témata, která je tíží a na která nenacházejí odpovědi. Mají pocit budoucnosti, kterou jim naše generace ukradla,“ vysvětlila.

Proč s oznámením kandidatury tak dlouho váhala? Kdo jí bude pomáhat s kampaní? A jak velkou má šanci na úspěch?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 – Proč jste se rozhodla vstoupit do prezidentského klání? Naše země potřebuje prezidenta, který je schopen přispět k řešení aktuálních výzev. Ať už jsou to ekonomické dopady války, nebo klimatická krize, pak jsou to lidé a odolná společnost.

2:00 – Mám představu o profesionální, neotřelé a jiné kampani. Bude velmi kontaktní, bude to o setkáváních s lidmi. Chtěla bych být hlasem mladé generace. Kdo by to měl být jiný než člověk, který se denně setkává s mladou generací. Mně jako pedagogovi prošlo rukama několik generací mladých lidí. Jsem otevřená naslouchat, co je trápí – jako nedostupnost bydlení, manželství pro všechny nebo možnost adopce stejnopohlavními páry. To jsou témata, která je tíží a na která nenacházejí odpovědi. Mají pocit budoucnosti, kterou jim naše generace ukradla.

3:00 – Není pravda, že prezident na to nemá pravomoci. Prezident má důsledně vyžadovat od vlády, aby dodržovala sliby voličům a má upozorňovat na ty, na které vláda zapomíná a vracet těmhle skupinám důstojnost.

4:00 – Budu se ubírat cestou sběru podpisů, proto kontaktní kampaň. Je pro mě důležité naslouchat lidem, slyšet jejich problémy a nabízet jim řešení.

5:00 – Příprava na prezidentskou kandidaturu už mě v tuto chvíli stála jednotky milionů korun. Od doby, kdy musíte mít jako relevantní kandidát vytvořený tým, který bude na kampani pracovat. Ten vznikl teď na jaře.

6:30 – Kde se ty jednotky milionů korun vzaly? Každý kandidát do kampaně investuje obrovské úsilí, celá řada i finanční prostředky a objevili se i sponzoři, kteří měli jasnou vizi, že jsem to zrovna já, koho chtějí podpořit. Jeden z mých sponzorů je Jiří Hlavenka, další sponzoři určitě přijdou a všichni budou transparentně vedeni. Tam si to každý může dohledat. Všechny sponzory tam uvidíte, nemám souhlas, abych o nich hovořila. Osobně se fundraisingu nevěnuji, tak vám je z hlavy nevyjmenuji.

9:00 – Vážím si darů od každého, ale neberu si dary od nikoho, kdo za to čeká protislužbu. Máme vyjednány závazky, až budou realitou, tak je uvidíte na transparentním účtu.

10:00 – Jednáme o sumách, které stanovuje zákon, tedy 40 milionů korun. Předpokládám, že celý limit využijeme.

12:00 – Podporovatele mám, ale nemám mandát o nich hovořit. Hlavním volebním manažerem bude ale pan Jan Králík, kreativě velí Tereza Svěráková a stratégem je Tomáš Mrkvička.

13:00 – Když člověk chce být relevantním kandidátem, musí si to promyslet. Je to doživotní zásah, a proto jsem si to musela zvážit. Nemohla jsem s lehkým srdcem říct, že do toho půjdu, aniž bych měla tým, věděla, že to ufinancuji a zhodnotila bych si dopad na rodinu a probrala to s ní. A také nezhodnotila své schopnosti, zda jsem schopná čelit neposedným otázkám novinářů a dalším věcem.

14:00 – Společnost se v tom, kam až ženy mohou dosáhnout, posunula. A 65 % Čechů by si přálo mít prezidentku. Své šance proto vnímám jako vysoké. I na základě dat, se kterými pracujeme, jsme usoudili, že kandidovat na tento post dává velký smysl.

15:30 – Budu si vážit jakékoliv podpory demokraticky smýšlejících lidí a stran, ale v tuto chvíli kandiduji jako nezávislá kandidátka. Nikdo ale neví, co bude na podzim. Je těžko teď hovořit o tom, čí kdo bude kandidát.

17:00 – České předsednictví by mělo mít za prioritu energetickou bezpečnost a společnou ochranu EU.

19:00 – Nejde vést války se dvěma mocnostmi, Ruskem a Čínou naráz. Musíme ale upozorňovat, že jsou v Číně porušována lidská práva. To je vztah, který bychom s Čínou měli mít.

20:30 – Česká republika neplní klimatický závazek, lze ale vnímat, že konflikt na Ukrajině donutí Česko ke změně energetického mixu a přechodu na obnovitelné zdroje z důvodu bezpečnosti, než by tomu bylo bez této válečné krize.