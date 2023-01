Jednostranná závislost na Rusku je z pera Babiše, řekla Nerudová

1:30 Jak vnímáte výsledek prvního kola voleb? - Výsledek vnímám jako velký úspěch. Myslím, že jsem ukázala mladé generaci, že zajímat se o politiku má smysl. Že má smysl být aktivní a nesedět doma v koutě. Těch 14 procent je skoro 800 tisíc hlasů rovnoměrně rozložených napříč celou Českou republikou. Je to obrovský závazek. Všem mladým lidem, kteří nám pomáhali, jsem vyslala jasný signál, že dveře jsou pootevřené. Ale teď je to na nich. Generační obměna skutečně přichází.

2:50 Veřejný prostor určitě neopustím. Chtěla jsem, aby součástí pomoci mladým bylo to, že jejich témata nezůstanou viset ve vzduchu. Petr Pavel mě ubezpečil, že mladé lidi přizve na Hrad, že nad nimi jako prezident vezme záštitu. Že budeme ta témata otevírat. Aby se nastavil komunikační kanál a mladí lidé se dostali do veřejného prostoru. Aby měli pocit, že je někdo poslouchá. To je to nejdůležitější.