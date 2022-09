Ukrajina podnikla útok, na který všichni čekali. Bude to zvrat, říká expert

Ukrajinská armáda oznámila první velké vojenské úspěchy ve válce s Ruskem. Podle prezidenta Zelenského jeho vojáci dobyli zpět část území jihovýchodně od Charkova. Máme a můžeme tomu věřit?

Hostem Ptám se já byl bývalý generální konzul v Petrohradě a ředitel The Prague East Institute Vlastimil Votápek.

Ukrajinským silám se v Charkovské oblasti podařilo znovu dobýt některá místa obsazená Ruskem. Tamější síly údajně postoupily o 20 km a osvobodily prý území o velikosti asi čtyř set kilometrů čtverečních – ve své nejnovější zprávě o vývoji bojů na Ukrajině to uvedli analytici z amerického Institutu pro studium války (ISW).

Zatímco ukrajinská vojska na svém území postupují, Vladimír Putin na ekonomickém fóru ve Vladivostoku přiznal, že Rusko čelí ekonomické, finanční a technologické agresi Západu a to zemi způsobuje jisté obtíže v některých regionech a oblastech průmyslu. Zejména strádají firmy závislé na dodávkách z Evropy.

Důvěrný dokument ruské vlády, z něhož tento týden citovala agentura Bloomberg, navíc varuje před hlubokými a vleklými dopady západních sankcí na ruskou ekonomiku. Nejpesimističtější scénář předpokládá, že ruská ekonomika dosáhne dna dokonce už za dva roky – tedy v roce 2024 a vzpamatovávat se může až do konce desetiletí. Ruští představitelé ale na veřejnosti tvrdí, že dopady sankcí jsou mírnější, než se dosud předpokládalo.

Jak úspěšné je vojenské tažení Ukrajiny na jedné straně a ekonomické kroky Západu proti Rusku? Je to důvod k optimismu? A zkouší Rusko vyměnit zrušení západních sankcí výměnou za plyn?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:10 - Zprávy z Ruska o ukrajinské ofenzivě svědčí o tom, že tam panuje velká nervozita a zklamání. Takže těm ukrajinským informacím můžeme věřit. Samozřejmě, že je Ukrajina ve válce a samozřejmě, že naivně nezveřejňuje všechny informace, ale já jsem se jí zatím za toho půl roku, za těch 197 dnů, nebo kolik jich uběhlo od začátku války, vlastně nepřistihl při nějaké velké lži. A dokonce i taková čísla, která se nepochybně používají při propagandě, jsou pravdivá. Například počet mrtvých ruských vojáků - Ukrajinci řekli, že teď nedávno překročili 50 000. Toto číslo bylo překvapivě potvrzeno z vlastních ruských zdrojů.

3:10 - Ukrajinci informují velmi opatrně, dost s informacemi šetří, zjevně nespustili žádné vítězné fanfáry poté, co minulý týden zahájili útok. Dokonce bych řekl, že si uložili svého druhu bobříka mlčení, takže když konečně vypustili oficiální číslo, já mu věřím.

4:00 - Největší úspěch byl, že vypráskali okupanty z Kyjevské a Sumské oblasti. Museli jsem se několikrát ptát, jestli to Kyjev zvládne. Z hlediska posledních týdnů i měsíců je ale současný útok Ukrajiny velký úspěch. Je to ukrajinský útok, na který jsme všichni netrpělivě čekali. Doufám, že to zvrat bude. Ukrajinská strana říkala, že bude útočit, až Rusko vyčerpá svůj potenciál a kyjevské vedení bude vědět, že má dost sil a vycvičených vojáků. Ten balanc se tedy zjevně překlopil na stranu Ukrajiny. Věřím v ukrajinské úspěchy.

6:30 - Ukrajinci začali ofenzívu u Chersonu a teď naprosto vtipně útočí na druhé straně. Hrají si s Ruskem jako kočka s myší. Nepopírám, že ruská armáda má potenciál k tomu, aby se bránila. A nepopírám ani to, že je tam spousta kvalitních důstojníků i zbytky mužstva. A nechci zpochybňovat ani fakt, že v mnoha oblastech třeba v hlavňovém polním dělostřelectvu mají převahu stále ještě nad Ukrajinci. Ale věřím tomu, že Ukrajinci to dokážou kompenzovat a dobrým strategickým velením ruskou armádu zatlačit.

7:50 Jak byli Rusové zaskočeni ukrajinskými úspěchy? - Ano. Jednou z prvních obětí války je jejich odstřižení se od pravdy, ukrajinské informování je až překvapivě pravdivé, ruské je až překvapivě lživé. Je to až absurdní, cokoliv řekne Putin, je mimo realitu.

10:25 - Nechci říct, že ta bitva je rozhodnutá a že to bude snadné. Je to srážka armád, které jsou na tom podobně. V zásadě jsou si velmi podobné. Většina generálů spolu studovala, ti protivníci se znají. Je nerealistické doufat, že dojde k nějakému zásadnímu, nečekanému zlomu. Ukrajinští komentátoři sice odsuzují ten zrůdný útok, ale uznávají, že ukrajinská armáda je dobře vycvičená. Ti kádroví důstojníci vědí jak bojovat. Ta válka bude krvavá, bude stát obě strany velké množství mrtvým a zmrzačených.

13:30 Jak je důležitý zbrojní systém, kterou mají díky spojencům Ukrajinci? - Je to velký předpoklad k úspěchu těch operací. Střely HIMARS jsou inteligentní, svůj cíl si dohledávají. Přesnost zásahu je v metrech. Je to tedy zcela jiná zbraň než zastaralé rakety, které používají Rusové. Ti musí používat stovky a stovky raket, aby se trefili. Ukrajincům stačí jedna a je vymalováno. Ostatně vidíme poslední týdny, že se Ukrajincům daří likvidovat různé důležité ruské cíle.

16:10 Co jste říkal k nedávnému projevu Putina na ekonomickém fóru? - Putin mě nepřekvapil. Řekl, že Rusko je zemí vycházejícího slunce a podobné floskule. Ale to, co Putin říká, není důležité. Putin lže, odstřihl se zcela od reality. Tato válka, která Rusko poškodila a bude ho poškozovat dál. Srazí tuto supervelmoc do role přívěsku Číny. Současné vedení vede Rusko do úplné katastrofy, ale oni doufají, že se stane nějaký zázrak a vyhrají. Oni jsou proto ochotní udělat cokoliv, třeba nakupovat drony a zbraně ze Severní Korey nebo Íránu, které ale nejsou příliš kvalitní.

19:45 Čtete škrcení plynu ze strany Ruska jako důkaz, že sankce fungují? - To, že Rusko stojí o zastavení sankcí i bojů, je naprosto zřejmé. Já doufám, že Evropa je dost silná, aby odolala těmto pokušením. Protože pokud se nepodaří zlomit páteř ruské armády na Ukrajině, pokud neukážeme tomu režimu, že se s ním nebude nikdo přátelit, tak oni se oklepou a udeří brzy někde znovu.

21:00 - Pokud Rusko neuzná svou porážku, pokud Rusko neuzná svoji chybu, neomluví se a nezačne věrohodně spolupracovat s Evropou, tak to za to nestojí. Jenom proto, aby nám bylo o pár stupňů v zimě tepleji. Doufám, že díky zásobám plynu v terminálech a podobně to zvládneme, že lidé nebudou mrznout a vydržíme. I kdyby Rusové zastavili dodávky plynu. Rozhodně bych považoval za strašlivou chybu, kdybychom s nimi teď vyměnili zrušení sankcí, případně omezení podpory pro Ukrajinu za to, že nám dodají o nějaké kubíky plynu víc.