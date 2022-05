Největší zkouška čeká Barrandovský most až ve středu, varuje expert

Navzdory obavám se první hodiny rekonstrukce Barrandovského mostu v Praze obešly bez úplného kolapsu dopravy. Ačkoliv se jedná o nejvytíženější dopravní uzel v Česku, zůstavá i přes omezení průjezdný. Může se situace ještě zhoršit?

Hostem Ptám se já byl zástupce vedoucího Ústavu dopravních systémů z Fakulty dopravní pražského ČVUT Petr Kumpošt.

Barrandovský most je vůbec nejvytíženější komunikace v Česku. Jezdí tudy více aut než po nejfrekventovanějším úseku dálnice D1, tedy asi 140 tisíc za den. Nezměnilo se to ani poté, co v roce 2010 byly z jihozápadní části městského okruhu vytlačeny kamiony na vnější Pražský okruh, který se tehdy nově otevřel.

Od pondělka začala na mostě zatím asi nejrozsáhlejší oprava a všichni napjatě očekávají, jak zasáhne dopravu po městě. První den rekonstrukce se zatím obešel bez větších problémů, podle náměstka pražského primátora pro dopravu Adama Scheinherra ale může být rizikových prvních čtrnáct dní. První etapa celkem čtyřleté rekonstrukce má trvat čtyři měsíce a kritická přitom může být už tahle středa, kdy se uzavře jeden jízdní pruh na přilehlé Strakonické silnici.

Proč je oprava nezbytná? A jak složité pro řidiče bude obejít se bez trasy přes vytížený most?

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 - Po uzavření části Barrandovského mostu jsem upřímně nečekal úplný kolaps, ale po bitvě je každý generál. Zřejmě tentokrát zafungovalo, že byla velká informovanost směrem k řidičům, kteří poslechli varování a často zvolili jinou trasu. Uvidíme samozřejmě, jak to proběhne ve středu.

2:40 - Při uzavření pruhu ve Strakonické ulici dojde k tomu, že se sníží kapacita místa. Doprava se chová jako voda, když mám úzké hrdlo a liju tam vodu rychle, tak se vylije ven, a já musím zpomalit.

3:20 - Pokud stahuji dopravu z více pruhů do menšího počtu, dochází k aplikaci pravidla zipu. Což jak víme, je problém a setkává se s tím každý z nás, kdo občas řídí. Asi je pravda, že Češi a Češky moc zipovat neumí, ale nemám pocit, že bych byl někde v zahraničí ohromený, jak skvěle to tam funguje.

7:00 - Zablokování mostu by pocítila zejména Praha, zatím z dosavadních zkušeností se nezdá, že by se problém rozlil do dalších částí Středočeského kraje. Neočekávám, že by se to stalo, to by musel nastat ještě nějaký další jev, který by k tomu přispěl, například nehoda na D1.

10:00 - Praha zřejmě nemá dostatek objízdných tras. Kdyby byl dokončený městský okruh, byla by tam jistá alternativa.

12:30 - Budoucí rozšíření Radlické by mohlo na Barrandovský most přivést až o 80 tisíc aut navíc. Ale přidání pruhu na mostě? Touto cestou jsme v naší analýze úplně nešli - ono rozšířit most o další pruhy je jako postavit nový most, ale to by museli posoudit mostaři a statici. Přišli jsme s několika návrhy, ten asi nejzásadnější byl, aby se na pravém břehu mostu zásadně upravily rampy, aby se prodloužily tzv. průpletové úseky tak, aby se zvýšila kapacita těchto nejužších míst.

15:30 - Pokud se město rozhodne tento návrh využít, tak to s sebou patrně v budoucnu přinese další omezení. Ale nebude nutný další zásah přímo do mostovky, takže nyní je důležité dokončit rekonstrukci, která prodlouží životnost mostu.

18:00 - Dělat všechny stavební dopravní úpravy naráz? Asi bych to připodobnil k tomu, chcete rekonstruovat v bytě jádro, obývák a kuchyň. A máte dvě možnosti: buď z toho bytu na půl roku odejdu a opravím ho kompletně, nebo dělám práce postupně, ale přináší to s sebou řadu omezení, nepohodlí a další práce.