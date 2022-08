Schillerová se pustila do Fialy: Jeho vláda dává lidem nulu

Vláda Petra Fialy řeší v posledních týdnech řadu nepříjemností. Ať už je to kauza Dozimetr či hledání receptu, jak zajistit Čechům levnější energie. Jak se jí to podle opozice daří? A vede si hůře než kabinet Andreje Babiše?

Hostem Ptám se já je místopředsedkyně ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová.

Současný kabinet ODS, TOP 09, KDU-ČSL a Pirátů čelí dalšímu otřesu. Po rezignaci ministra školství Petra Gazdíka kvůli stykům s podnikatelem Michalem Redlem obviněným v kauze Dozimetr, se opět řeší schůzky Redla tentokrát s šéfem civilní rozvědky Petrem Mlejnkem. Zatímco Fialův kabinet za Mlejnkem stojí, podle opozičního hnutí ANO je situace nepřípustná a odpovědnost za ni nese i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Kvůli kauze okolo Mlejnka mluví ANO dokonce o možnosti vyvolání nedůvěry vládě Petra Fialy - jestli ke kroku přistoupí, budou jeho poslanci rozhodovat dnes odpoledne. A přestože strana nemá dostatek hlasů, aby vyslovení nedůvěry opravdu dosáhla, podle Schillerové jde o důležitý politický symbol.

Podle bývalé ministryně financí lidé Fialově vládě nevěří a to i kvůli současné situaci na trhu s energiemi. „Vláda pro lidi neudělala vůbec nic, máme nejdražší elektřinu a zemní plyn v celé Evropě. Tragédie,“ napsala exministryně na Twitter. Přestože vláda schválila pomoc občanům v rámci úsporného tarifu, podle ANO to rozhodně nestačí a kabinet by podle něj měl ceny energií zastropovat.

Lze to vůbec udělat? A jak lépe by situaci řešila opozice? Nechybí teď peníze na pomoc lidem právě kvůli Babišově vládě? A bude Schillerová kandidovat na prezidentku?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

3:21 Vládě by neuškodilo, kdyby někdy vyrazila mezi lidi. Kdyby lidi těch 170 miliard pomoci cítili, tak nám na těch setkáních na náměstích budou říkat, jak jsou spokojení. U energetického tarifu jsme se konečně dočkali od února, od prvního signálu k tomuto kroku, takže čekáme několik měsíců, a dozvěděli jsme, že ten tarif bude na období topné sezóny, to znamená tento rok a příští, bude kolem 11 až 18 tisíci. Ale letos zhruba 2 tisíce korun plus poplatek na obvonitelné zdroje, takže to bude podle vlády 3 a půl tisíce. Ale podívejte se, jaké jsou poplatky za obnovitelné zdroje. Čím je menší domácnost, tím dostane méně. A většina té pomoci se přesouvá do příštího roku. Pomoc letos lidé nepocítí.

5:30 Pět tisíc příspěvek, poslechněte si ty rodiny. Jenom náklady na prvňáčka jsou přes 7 tisíc. Kolik dneska stojí sunar, pleny? Absolutně to nepomůže

6:18 Vláda nedělá nic, protože lidé to necítí. Pětitisícový příspěvek je kapka v moři. My jsme to podpořili, ale nepomůže to těm rodinám. Když stojíte na tom náměstí a přijde za vámi maminka, která má půlroční dítě, je to samoživitelka a musí jít do práce, protože se jinak neuživí. Když k vám přijde důchodce, že jim zbývá sto korun na náklady, tak já říkám, že to je nic! A příspěvek na bydlení? Vláda se rozhodla, že toto zvolí jako nástroj pomoci. To je špatné rozhodnutí, měli zvolit jiné nástroje. My jsme jim je servírovali už od října loňského roku.

07:17 Pamatujete si, paní redaktorko, když nás grilovali v médiích anebo když nás tehdejší opoziční koalice vyzývala s tím, že ta pomoc je málo plošná, říkal tehdy opoziční lídr pan Fiala. A dneska aby se to po volbách takto otočilo a oni řekli, že jsme pomáhali moc? To je přece hloupost. My jsme tehdy pomáhali. Víte kolik za mnou přišlo teď na výjezdech živnostníků, aby poděkovali za kompenzační bonus?

8:10 Až ty firmy začnou mít náklady, kvůli energiím, pohonným hmotám, až začnou propouštět, kdo bude plnit státní rozpočet? Vláda má díky vysoké inflaci letos téměř 130 miliard navíc.

8:47 Ta pomoc přichází pozdě, je nedostatečná, takže pro mě je nulová.

9:20 Vláda dává na pomoc lidem 177 miliard, to je obrovské číslo - Ano, to je obrovské číslo a kdyby ty peníze šly na pomoc lidem, ti lidé to pocítí, ale vláda do toho započítává všechno jako třeba valorizaci, která byla ze zákona už od 1. ledna.