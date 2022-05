Dvojí metr? Na nádraží zůstávali jen Romové, říká dobrovolnice

Dnes naposledy pracují na pražském hlavním nádraží zástupci Organizace pro pomoc uprchlíkům. Pomáhají tam stovkám běženců, kteří stále nenašli jiný přístřešek než nádražní halu. Co bude, až pomoc skončí?

A situace ukrajinských uprchlíků na pražském nádraží, kde jsou převážně uprchlíci romského původu, si všiml už i britský deník The Guardian. V reportáži popsal nevyhovující postup českých úřadů i to, jak na nádraží nocují v nehygienických podmínkách stovky lidí. A situaci označil za „hnisající krizi“.

Ti, co nenocují přímo na nádraží, pak zůstávají ve stanových městečkách mimo centrum Prahy. První provizorní stanové ubytování se sociálními zařízeními vzniklo v půlce května v Troji, druhé – asi pro 150 lidí – staví hasiči v pražských Malešicích.

Bude to stačit? A co žádají neziskové organizace, na kterých leží velký kus práce s běženci?

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 – Na hlavním nádraží jsme se dostali dlouhodobě do situace, kdy se radikálně změnila podoba našeho informačního systému, kdy místo informací jsme nuceni poskytovat humanitární pomoc. Nádraží nepředstavuje bezpečné prostřední zejména pro matky s dětmi.

2:40 – K 31. 5. končí naše pomoc, protože nedošlo k nápravě systému informačního servisu. Nemůžeme jim poradit, kam mají jít a co mají dělat. Radili jsme jim s praktickými otázkami. Ale spousta lidí vypadává ze síta pomoci.

4:40 – Asi třetina lidí má dvojí občanství a tam stát říká, že pokud jsou občany třetí bezpečné země, tak nemají nárok na dočasnou ochranu, což je legitimní a v pořádku. Nicméně pak máme skupinu lidí, kterým nebylo umožněno podat žádost, protože nedisponují razítkem vstupu do schengenského prostoru. V takovém případě by cizinecká policie měla kontaktovat pohraniční stát schengenského prostoru a vyžádat si razítka a dokumenty. To se ale často neděje, zaregistrovali jsme, že spousta lidí byla posílána zpátky na hranice, aby si razítka obstarali.