Stát musí okamžitě zmrazit výdaje, vyzvala poradkyně Fialy

Vláda už oznámila, že stát musí začít co nejdříve šetřit, a to napříč resorty. Podle plánu ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) by měla ministerstva pro letošek ušetřit na výdajích minimálně 20 miliard korun. Ani to ale podle nebude podle kritiků stačit.