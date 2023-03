Máme poslední možnost pojmenovat lumpárny na Hradě, tvrdí poslanec

Na hospodaření hradní kanceláře za vlády Miloše Zemana by si mohla posvítit sněmovní vyšetřovací komise. Podpisy potřebné k jejímu zřízení už sbírá trojice koaličních poslanců. Má komise smysl? A proč ji poslanci chtějí až teď?

Hostem Ptám se já byl poslanec a místopředseda výboru pro bezpečnost Šimon Heller (KDU-ČSL), který je hlavním iniciátorem snahy o svolání komise.

Spolu s ním podpisy, kterých potřebují alespoň 40, sbírají vládní poslanci a členové výboru pro bezpečnost Michal Zuna (TOP 09) a Jiří Hájek (STAN). Vyšetřovací komise by se podle představ trojice poslanců měla zaměřit na kauzy spojené s bezpečností a hospodařením Kanceláře prezidenta republiky v době, kdy na Hradě vládl Miloš Zeman a jeho spolupracovníci Vratislav Mynář a Martin Nejedlý.

Podle Hellera by komise měla prošetřit kauzy za celých deset let Zemanova působení v čele státu, tedy od roku 2013 až do letoška. Za nejzávaznější považuje zacházení s tajnými dokumenty ze strany lidí, kteří neměli na Hradě prověrku, a skartace tajných materiálů, prověřit by se podle něj ale mělo celé hospodaření prezidentské kanceláře i zámku Lány.

„Jsou tam kauzy kolem Vrbětic, kolem skartování nejrůznějších materiálů, řekněme utajovaných materiálů, což mě nenechává úplně klidným. Můžeme se bavit o nějakém případném trestném činu vlastizrady nebo vyzvědačství, ale to předbíhám. Každopádně mi dává logiku, aby jsme jako členové bezpečnostního výboru tyto věci prošetřili,“ doplnil další z poslanců Zuna.

Z koaličních stran zřízení komise naopak příliš nepodporuje ODS, která by prošetření hradních kauz nechala policii. „Diskutovali jsme to a neřekla bych, že je proti jejímu vzniku odpor, ale není pro to podpora. Z hlediska vedení klubu to nespatřujeme jako úplně šťastné řešení,“ řekla Seznam Zprávám místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Eva Decroix. Nepřipojí se nejspíš ani Piráti.

Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny je dočasná sněmovní komise, která je zřízena za účelem vyšetření věci veřejného zájmu. Návrh na její zřízení musí podat nejméně 40 poslanců a jejími členy mohou být pouze poslanci. Ve volebním období 2017–2021 vznikla vyšetřovací komise k OKD a k ekologické katastrofě na řece Bečvě.

Co může sněmovní komise vyšetřit? Neprobíhá už kontrol činnosti a hospodaření Hradu dost? A proč s tím poslanci přicházejí až teď?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Bezpečnostní věci, které se děly kolem Hradu, jsou poměrně nestandardní a máme závažné obavy, že to, k čemu tam mohlo docházet, mohlo jít i za hranu zákona. Jde například o kauzu Vrbětice. Druhá rovina je ta hospodářská. V médiích už bylo hodně článků, jakým způsobem se tam lovili jeleni, vařil se zabijačkový guláš, mizela slivovice. Podle mě je ve veřejném zájmu, aby se tím zabývala vyšetřovací komise Parlamentu.

2:00 Proč po tom máte pátrat vy, když se o to zajímá řada dalších orgánů, policie, Národní bezpečnostní úřad, Nejvyšší kontrolní úřad…? - Ty úřady mají vždy specifickou působnost. - Ale v tom záběru to pokrývají. - Máte pravdu. Ale třeba policie oznámila, že poslední trestní oznámení bylo odloženo z toho důvodu, že policie nemůže postupovat dál, protože nemá dostatek důkazů.

3:00 A co vy můžete dělat víc než policisté? - Řeknu jeden příklad. Policisté si třeba předvolali zaměstnance Hradu, kteří v tu dobu měli nadřízeného Vratislava Mynáře. A v médiích se o tom psalo, i my jsme to na bezpečnostním výboru probírali, jakým způsobem bylo těm zaměstnancům vyhrožováno. Takže jsem přesvědčen, že ti zaměstnanci, kteří tam pracovali za éry Miloše Zemana, Vratislava Mynáře a dalších, by mohli být ochotni v současné době vypovídat. A policie nemá možnost si je jen tak pozvat.

3:30 Máte tip na nějaké zdroje? - Tipů mám řadu. Nejsem schopen říct, jestli budou chtít vypovídat. Ale máme konkrétní představu, jak bychom chtěli vyšetřování vést. Pokud to neuděláme, tak si řekněme, že je pět minut po dvanácté, protože tato komise měla být zřízena už dávno. Ne potom, co Miloš Zeman odchází. Ale politici, co tady seděli historicky, na to neměli odvahu.

7:00 Jsem přesvědčen, že je potřeba vyvinout maximální synergii všech, abychom dokázali pojmenovat to, co se tady stalo. Dostali jsme se do stavu, že některé ty materiály jsou skartované. A my už budeme těžko dohledávat, jakým způsobem se s nimi operovalo. (…) Je potřeba si předvolat všechny zúčastněné, ředitele NCOZ, BIS i zaměstnance Hradu.

9:00 Plánujete pozvat i bývalého prezidenta Zemana? - Chceme pozvat všechny klíčové postavy. Může se stát, že si pozveme i pana prezidenta.

11:00 Máme poslední možnost pojmenovat lumpárny, které se na Hradě děly.