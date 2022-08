Ministryně k Turówu: Pokud nenaprší, do studní se voda lidem nevrátí

11: 20 - Je velmi problémové řešit s vlastníkem (pozemků u Pravčické brány - pozn. redakce) tyto záležitosti, když je to jeho pozemek. Já jsem nabídla majiteli, že bychom ty pozemky, přes které se jde k Pravčické bráně, koupili. Zatím ta debata nepostoupila dál. Je to otázka budoucího rozvoje toho okolí. Jde nám o ten pozemek, tak aby mohli lidé přijít na Pravčivskou bránu přes státní pozemek. Vlastník řekl, že teď nemá zájem, ale naznačil, že má zájem o tom ještě jednat.

16:10 - Co se týká dolu Turów, dostala se mezi veřejnost jakási fáma, že hydraulická bariéra, která je v dole vybudována, je na ochranu našich podzemních pitných vod. Není tomu tak. To, co měly v 80. letech obce jako zdroje pitné vody, byly studny a další mělké zdroje, které byly už tehdy těžbou porušeny, a musely být vybudovány jiné přívody pitné vody. Bariéry budované v dole nyní, slouží k tomu, aby do dolu nenatékaly terciární vody, které stejně naše republika pro zásobování obyvatel pitnou vodou nepoužívá. Ta bariéra nebyla ve prospěch zdrojů pitné vody České republiky.

19:10 - Dopady těžby a návrat vody do původního stavu, trvaly třeba v regionu, odkud pocházím, 30 let. Tady se dokončila v červnu bariéra, rok budeme sledovat, jestli má, nebo nemá účinky. Lidé se nemusejí obávat, že nebudou mít vodu. Dostanou ji z vodovodu, který je připraven k budování.

22:00 - Najde se viník otravy Bečvy? Podle toho, jak jsem si nastudovala materiály, tak vzorky odebrané z řeky v ten den, prostě nejsou. A to je základ. Důkaz, který měl být k tomu, aby byl odhalen viník, neexistuje. Přímý důkaz není. Měl to být důvod pro odvolání šéfa České inspekce ŽP v době, kdy to bylo řešeno. Když já k tomu přijdu rok a půl po té havárii, tak to z hlediska zákoníku práce a služebního zákona to jako důvod k odvolání použít nelze.