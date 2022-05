Putinovy rozkazy na frontu. Pro vyšetřovatele extrémně zajímavé, říká soudkyně

Ukrajina už identifikovala přes deset tisíc potenciálních válečných zločinů. Mezi nimi i vraždu Čecha, jehož ostatky se našly v hromadném hrobě u Kyjeva. Jak těžké bude dostat přes soud špičky Kremlu?

Hostem Ptám se já je bývalá soudkyně Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii Ivana Janů.

Česká veřejnost sleduje snahy o vyšetření válečných zločinů na Ukrajině v posledních dnech pozorněji než dřív. Konkrétně od chvíle, kdy se podařilo potvrdit, že mezi zavražděnými civilisty je i Čech. Profesionální řidič kamionu, který chtěl dostat do bezpečí lidi prchající před válkou.

Násilí, kterého se ruští vojáci dopouštějí na civilistech, prošetřuje Mezinárodní trestní soud a zapojily se i některé evropské země, včetně Česka. Podle ministra spravedlnosti, Pavla Blažka, společně koordinují shromažďování potřebných důkazů. Ve čtvrtek navíc vyzval ke zřízení zvláštního tribunálu pro Ukrajinu i Evropský parlament a europoslanci zdůrazňují, že jednat je nutné rychle, protože důkazy můžou být snadno zničeny.

Kyjev zatím identifikoval víc než 10 tisíc potenciálních válečných zločinů a před ukrajinským soudem stanul první voják, který se přiznal k vraždě neozbrojeného civilisty.

Jak dlouho bude trvat než začne soud s válečnými zločinci? A šlo o válečný zločin i v případě zavražděného Čecha?

Co v rozhovoru zaznělo?

1:10 - Nasvědčuje to tomu, že v případu Čecha, jehož ostatky byly nalezeny, šlo o válečný zločin. Ale soud dokud nemá jasné důkazy, tak by to nekonstatoval.

1:20 - Válečný zločin kvalifikuje určitý druh trestné činnosti. Vážné porušení Ženevských konvencí. Je důležité ten zločin ztotožnit s místem, časem a s pohybem bojových akcí. Teď máme místo, kde se to stalo - u Kyjeva -, je tam hromadný hrob, více osob, o času nevíme, to by se šetřilo. Určitě už jen vyzvednutím těl a provedením pitvy je možné zjistit, jakými náboji byli zabiti, jestli všichni stejnou zbraní či jestli se tam střílelo více zbraněmi. Okolnosti případu vypovídají hodně o tom samém trestném činu. Svědci mají stálé místo od začátku, kdy se bojovalo. Myslím, že se najdou lidé, kteří viděli, co se stalo. Česká policie spolupracuje s ukrajinskou policií.

3:16 - Ukrajina je nečekaně aktivní - ve vyšetřování, vedení bojů. Myslím, že Ukrajina, kterou jsme možná do určité míry podceňovali, protože jsme tady viděli pracovníky z těch nižších kategorií, tak si vede velice dobře. Sledovala jsem i to jednání u Mezinárodního soudního dvora, Ukrajina byla připravená skvěle. To mi dělá velkou radost.

4:10 - Povinnost stíhat válečné trestné činy mají všechny státy, které podepsaly Ženevské konvence. To je 196 států.

5:21 - Je zásadní rozdíl mezi demokratickými a nedemokratickými státy. Amerika sice neratifikovala římský statut, ani ho nepodepsala, ale je schopna si zločiny a válečné zločiny odsoudit velmi přísně. Kdežto Rusko svoji ratifikaci stáhlo, když soud mezinárodní soud začal judikovat proti němu.

8:14 - Rada bezpečnosti je paralyzovaná Ruskem aktivně, Čína se zdržovala hlasování, které se Ruska týkalo, a to je hrozně špatně a myslím, že mezinárodní společenství to bude muset vyřešit.

8:50 - Válečné zločiny jsou zločiny, které jsou spáchané kolektivně. Je tam většinou nějaký plán, design. Toto společenství v páchání trestné činnosti znal už norimberský tribunál. Je to plán, který se musí prokázat. Každý od těch nejvyšších až po to skutečné páchání má v tom svůj podíl. Ti nahoře nepáchají tu špinavou trestnou činnost, ale takto jsou na ní zúčastnění.

10:05 - Teď když se v přímém přenosu říká, že boje vede soudruh Putin, tak to je pro vyšetřovatele strašně závažná informace. Takhle vysoko bez znalosti terénu… Jdou tam rozkazy prezidenta Putina.

10:30 - Jak bude těžké mu to dokázat? Dokazování je shromáždění všech možných důkazů k té situaci a k tomu místu, zrovna tak k tomu plánu. Tam potom přijde takzvaný svědek - expert, který shrne pro soud celou Putinovu historii, kdy začal o Ukrajině mluvit tím způsobem, že je to něco, co nemá právo na existenci. Když všechno shrne projev do projevu, tak vám vyvstane konstrukce, kde vidíte, že ten plán jde seshora až dolů.

11:40 - Já věřím, že i Putin stane u soudu, jsou to nepromlčitelné zločiny. Tito lidé se dokážou před spravedlností skrývat, protože mají obrovské finanční prostředky. Putinovo jmění se odhaduje na 200 miliard dolarů. Když máme možnost ten majetek zmrazit a použít na obnovu Ukrajiny, musíme to co nejrychleji udělat.