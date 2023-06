Putin vede od soboty dvě války, říká diplomat Kurfürst

Rusko sčítá škody po sobotním povstání Jevgenije Prigožina a jím vedené soukromé žoldácké armády vagnerovců. Ta dokázala dojít až 200 kilometrů před Moskvu. Už večer ale Prigožin vojáky obrátil. Co bylo cílem neúspěšného puče?

Hostem Ptám se já byl vrchní ředitel sekce evropské Ministerstva zahraničních věcí Jaroslav Kurfürst.

Ruská tajná služba FSB podle tamních médií šéfa Vagnerovy žoldnéřské skupiny Jevgenije Prigožina stále oficiálně vyšetřuje kvůli podezření z organizování ozbrojené vzpoury. Trestní řízení zahájila FSB v pátek večer poté, co Prigožin obvinil ruskou armádu, že ostřelovala pozice vagnerovců. A oznámil, že vyráží „na pochod spravedlnosti“ na Moskvu proti vedení ruských ozbrojených sil.

Už v sobotu večer, jen 200 kilometrů před Moskvou ale Prigožin pochod zastavil a oznámil stažení jednotek. Rusko tvrdí, že tažení zastavila dohoda zprostředkovaná běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem a příslib zastavení stíhání. Sám Prigožin dohodu nepotvrdil a od soboty se zcela odmlčel.

„Žádné řešení v této situaci pro Putina nebylo dobré. I zastavení trestního stíhání je problematické a bude tak vnímáno i ruskou veřejností. Vagnerovci zabili 13 až 15 lidí a způsobili mnoho škod, podněcovali ke vzpouře a provedli vzpouru. Ale když by Prigožin teď skončil někde s kulkou v čele, tak by to znamenalo, že ruský prezident nedrží slovo. To je taky scénář, který by ho poškodil. Takže si myslím, že Jevgenij Prigožin se teď na nějakou dobu odmlčí,“ řekl Kurfürst.

Jaký máme očekávat další vývoj v Rusku? A jaké poučení z víkendového chaotického dění si má vzít Západ?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Vladimir Putin z toho vyšel oslaben. Na ruské scéně nevyhrál nikdo, všichni v zásadě prohráli. Rozhodně to skýtá určité příležitosti pro Ukrajince. A pokud bych vyčíslili ztráty na té ruské straně, tak je to 13 až 15 lidských životů, ztráty na infrastruktuře, to znamená jeden velký sklad pohonných hmot v Rostově na Donu a další infrastrukturní ztráty, leteckou techniku, to znamená šest vrtulníků, jeden letoun ruské armády. Ale tou obětí byla především reputace Vladimira Putina a řekl bych výrazně také morálka ruských vojáků na bojišti.

2:20 My jsme všichni sledovali zprávy, byli jsme v kontaktu. Pan ministr (Jan Lipavský (Piráti) - pozn. redakce) si telefonoval se svými protějšky, mluvil s několika ministry zahraničních věcí z Evropské unie. Zvažovali jsme samozřejmě všechny možnosti, jejich naléhavost, jestli krizový štáb svolat nějak okamžitě, co všechno by to znamenalo pro naše kolegy v Moskvě, byli jsme s nimi v intenzivním kontaktu. Samozřejmě jsme aktivovali konzulární mechanismy. Byla aktualizována výzva občanům, kteří jsou zaregistrováni v systému Drozd, takže lidé, kteří se tam zaregistrovali, asi 60 nebo 70 lidí, dostalo od Ministerstva zahraničních věcí SMS zprávu, byli varováni. A my jsme obnovili důrazné doporučení do Ruska necestovat, ale to trvá od začátku války.

4:00 A nebylo to jednání krizového štábu pozdě? Konalo se v neděli večer, kdy v zásadě bylo po všem. - Naopak si myslím, že kdybychom to svolali dříve, tak by to bylo předčasně. Ještě předtím, než došlo k tomu poměrně překvapivému, rychlému rozuzlení zápletky, tak bychom začali s informacemi, které nebyly kompletní.

6:00 Ministr Lipavský po jednání krizového štábu hovořil v tom duchu, že to je začátek konce Vladimira Putina. Jak to vnímáte vy? - Já bych to formuloval jako začátek posledního dějství prezidentství Vladimira Putina, ale to poslední dějství nemusí být úplně krátké. Nemusí to být měsíce, může to opravdu být delší, může dokonce příští rok vyhrát i prezidentské volby, protože tam není jednoznačná alternativa vůči němu. Ale to všechno se bude dít v situaci, kdy je to výrazně oslabený vůdce, který ztratil tvář, jehož reputace jak doma, tak vůči zahraničním partnerům byla zásadním způsobem poškozena. (…) To hlavní, co Vladimir Putin teď potřebuje prokázat, je, že vládne situaci, vládne Ruskem a že je stále silný lídr. On dobře sledoval, kdo ho podpořil proaktivně, kdo pasivně mlčel, kdo se přidal dokonce na stranu Prigožina.

9:00 Umíte si představit, nebo podle vás máme věřit tomu, že skutečně budou zastavena veškerá stíhání vůči Jevgeniji Prigožinovi? Podle ruských médií je stále stíhán. - Já jsem neviděl na papíře psaný výnos prezidenta, který by pozastavil to stíhání. Na druhé straně máme tady věrohodné informace z několika velmi věrohodných stran, včetně vyjádření prezidentova mluvčí Peskova o tom, že stíhání budou zastavena. Žádné řešení v této situaci pro Putina nebylo dobré, i to zastavení trestního stíhání je problematické a bude tak vnímáno i ruskou veřejností. Vagnerovci zabili 13 až 15 lidí a způsobili mnoho škod, podněcovali ke vzpouře a provedli vzpouru. Ale když by Prigožin teď skončil někde s kulkou v čele nebo nějakým podobným způsobem, tak by to znamenalo, že ruský prezident nedrží slovo. To je taky scénář, který by ho poškodil. Takže si myslím, že Jevgenij Prigožin se teď na nějakou dobu odmlčí. Ostatně jeho telegramový kanál, na kterém bylo denně několik zvuků nebo obrazových záznamů, teď mlčí.

13:30 Může (Jevgenij Prigožin - pozn. redakce) odjet do Běloruska. Jeho teritorium, kde se bude cítit dobře a mezi svými a kde se může nějak realizovat, bude spíše Afrika. Ale tohle má svoje trhliny, protože jeho životním dílem je vytvoření Vagnerovy skupiny. A většinová interpretace z ruských zdrojů je, že by se rozdělila na dvě části, část by byla integrovaná do ruské armády a část by se zase odstěhovala zpátky do Afriky. O té integraci si dovolím pochybovat, protože jsou to žoldáci, dělali tu velmi tvrdou práci, protože dostávali vysoký žold. Výplata byla až třikrát taková, jakou nabízí ministerstvo obrany. A to úplně pomíjím loajalitu vůči samotnému Prigožinovi a specifickou etiku těch trestanců.

17:00 Jaká motivace vůbec mohla Jevgenije Prigožina hnát k tomu, co jsme o víkendu sledovali? - Známe kriminální a starou historii Jevgenije Prigožina, potom je tam jeho angažovanost ve velmi úzké součinnosti se zpravodajskými službami. A to nejen v Africe, ale v Sýrii a na dalších velmi citlivých a velmi nebezpečných teritoriích a misích. Je tam také spolupráce ohledně interference do amerických voleb, respektive vybudování té dezinformační fabriky, ruských trollů. A to jsou věci, kde Prigožin spolupracoval s nejvyšším vedením státu. Podílel se na velmi důležitých misích, v zásadě na rozpoutání té války proti Západu a jakési nové renesance Ruska při přenastavení mezinárodních vztahů. Potom tady máme angažovanost, je to taková druhá etapa, Vagnerovců přímo na ukrajinské frontě. Tam vidíme, že postupně dospěli do situace, kdy byli nejefektivnější silou, v zásadě jedinou silou, která za posledních osm měsíců dosáhla nějakých hmatatelných úspěchů, a to bylo to dobytí Bachmutu. Během toho se Prigožin pustil do ostré kritiky velení ruské armády.

18:00 Potom tady máme zásadní milník, a to je výnos o podřízení soukromých armád ministerstvu obrany. To Prigožin radikálně odmítl, odmítl poslušnost Kremlu. A potom tady vidíme zhruba 20. června zvukové záznamy, které ukazují zásadní radikalizaci a přípravu vzpoury. Potom nastal moment, kdy byl Prigožin obviněn z podněcování k ozbrojenému povstání, a to už na něj ruský bezpečnostní aparát ukázal prstem a velmi pravděpodobně došlo k rozkazu ho zlikvidovat. A v tom okamžiku Prigožinovi šlo o život. A tam začíná někde ta vzpoura, která se možná připravovala delší dobu a ten běh událostí se musel urychlit.

19:00 Je aktuální dění v Rusku něco, co můžeme a máme jako Západ nějak využít? - Pro Západ je oslabení ruského vedení výhodné zejména ve vztahu k válce. Anarchie v Rusku nese obrovská rizika a nemyslím, že z toho bychom měli mít nějakou škodolibou radost. Zároveň bychom si měli dát velký pozor na to, abychom do těch událostí nějakým způsobem nevstupovali. Jsou to vnitřní procesy, které se odehrávají v Rusku. Měli bychom je pečlivě analyzovat.

21:00 Do té soboty Vladimir Putin vedl válku na jedné frontě, a to byla ta ukrajinská fronta, od soboty vede dvě války. Ta jedna je na frontě ukrajinské a ta druhá je na domácí politické scéně, kde bude muset znovu potvrdit, že je lídr a bude si muset obnovit svoji reputaci. A to není úplně jednoduché v situaci, kdy na té ukrajinské frontě nevyhrává. Ukrajinci ten sobotní den využili, jsou tady ukrajinské zisky. Ruská morálka zásadně upadla a naopak ukrajinská morálka výrazně vzrostla. A stejně tak Západ vidí, že strategie, kterou jsme zvolili, to znamená, že Ukrajinu podporujeme všemi možnými prostředky, tak ta by měla trvat. Ta strategie byla správná.

24:00 A co pozice ministra obrany Šojgua a náčelníka generálního štábu Gerasimova? Máme očekávat, že zůstanou na svých postech? - Osobně si myslím, že nezůstanou na svých postech. Ale to odvolání nebude okamžitě, aby nebylo vidět, že velký prezident Putin odvolává lidi pod tlakem těch vzbouřenců, takže to udělá později.

25:30 Každý další ruský lídr bude muset svalit všechnu vinu za neúspěšnou válku na svého předchůdce. A může nastolit strategii, kterou předposlední ruský car nazýval soustředit se. Rusko se soustředí na to, aby zase jednou bylo veliké. Čili budeme mít co dočinění se státem, který zbrojí, který je stále nepřátelský, ale který se možná z Ukrajiny bude muset stáhnout, aby se mohl koncentrovat na konsolidaci moci a ekonomiky. (…) I ruský patriotismus těch největších patriotů má určité časové horizonty a hranice a možná je to Prigožinovo poměrně reálné vidění situace vylekalo.